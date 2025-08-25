Sáng 25/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra khuyến cáo, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), để đảm bảo an toàn, các phương tiện hạn chế đi trên Quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.
"Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình phù hợp hoặc khu vực dừng, đỗ xe để đảm bảo an toàn. Đồng thời, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng", đại diện Cục CSGT cho biết.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8...
Tại các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.