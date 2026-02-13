Thông tấn xã Trung Quốc (China News) và báo China Daily đưa tin, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc sẽ kéo dài 9 ngày từ ngày 14 đến 22/2. Dù vậy, ngay từ đầu tháng này, người dân của “quốc gia tỷ dân” đã tổ chức hoặc tham gia vào các hoạt động giải trí và mua sắm chuẩn bị cho dịp Tết.

Người dân quận Đông Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc đi mua sắm Tết. Ảnh: China Daily

Theo lịch âm của Trung Quốc, năm 2026 ứng với con giáp là ngựa nên chính quyền nhiều thành phố đã cho dựng nhiều bức tượng hoặc tổ chức các hoạt động giải trí có liên quan đến loài vật này.

Tại thành phố Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô, lễ hội đèn lồng với chủ đề “Thành phố 6G – Năm Công nghệ Trung Quốc” đã được tổ chức với tác phẩm chú ngựa Pegasus trong thần thoại Hy Lạp thu hút đông đảo người dân lẫn du khách. Ngoài ra, chính quyền nơi đây cũng cho tổ chức hoạt động sử dụng máy bay không người lái (UAV) để xếp thành hình những con ngựa đang chạy trên bầu trời.

Tác phẩm ngựa Pegasus tại lễ hội đèn lồng ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: China News

Trong khi đó ở thủ đô Bắc Kinh, nhà chức trách nơi đây đã cho tổ chức lễ hội điêu khắc băng. Từng tảng băng lớn, dưới sự sáng tạo và khéo tay của những nghệ nhân tài hoa, đã trở thành những tác phẩm đầy tính nghệ thuật. Tiêu biểu trong số đó có một bức tượng điêu khắc về ngựa.

Người dân Bắc Kinh đi du xuân. Ảnh: China Daily

Lễ hội đèn lồng với chủ đề về ngựa ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Màn biểu diễn UAV xếp thành hình đàn ngựa trên bầu trời Nam Kinh. Ảnh: China News

Tượng băng điêu khắc hình ngựa ở Bắc Kinh. Ảnh: China News

Video: China News