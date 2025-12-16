Thông tin từ Ban QLDA Đường sắt cho biết, gói thầu xây lắp XL-LHH-01 gồm 5 ga của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án hầm Thần Vũ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ được khởi công đồng loạt vào ngày 19/12.

Đối với 5 ga thuộc dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, doanh nghiệp trúng thầu là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty CP FECON - Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (VRCC) - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Trong đó, ga Lào Cai (Lào Cai) do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công; ga Phú Thọ (Phú Thọ) do Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (VRCC) thực hiện; ga Bắc Hồng (Hà Nội) do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) đảm nhiệm.

Ga Lương Tài (Hưng Yên) do Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công; ga Nam Hải Dương (Hải Phòng) do Công ty CP FECON thực hiện. Giá trị gói thầu gần 299 tỷ đồng.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai hiện tại. Ảnh: Vũ Điệp.

Đánh giá về tình hình giải phóng mặt bằng, Ban QLDA Đường sắt cho biết các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đã “vào cuộc quyết liệt”. Tuy nhiên, do dự án trải dài qua khu dân cư và khu công nghiệp, một số vướng mắc vẫn tồn tại, chủ yếu gồm: di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cáp quang; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa tại một số vị trí; nguồn vật liệu san lấp và bãi đổ thải.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài hơn 419km với 18 ga. Điểm đầu tuyến kết nối ray giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tuyến được quy hoạch đường đôi nhưng giai đoạn đầu xây dựng đường đơn khổ 1.435mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Công nghệ tàu sử dụng động lực tập trung, tốc độ khai thác 120-160 km/giờ tùy đoạn.

Tổng mức đầu tư dự án đạt 203.231 tỷ đồng từ vốn đầu tư công, trái phiếu và ODA. Các bộ, ngành đang trao đổi với phía Trung Quốc về quy mô vốn vay ưu đãi, lãi suất và các ràng buộc liên quan.

Liên danh trúng thầu hầm hơn 2.000 tỷ đồng trên cao tốc Bắc - Nam

Đối với dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Ban QLDA Đường sắt cũng đã lựa chọn được nhà thầu xây lắp là liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp – Tổng công ty Công trình xây dựng giao thông 8 (CTCP) – Công ty CP Tổng công ty cầu 75.

Đoạn đường trên cao tốc Bắc - Nam trước khi vào hầm Thần Vũ sắp được thi công hoàn thiện. Ảnh: TA

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ đi qua hai xã Tân Châu và Thần Lĩnh (tỉnh Nghệ An), có chiều dài toàn tuyến 8,2 km. Dự án tập trung mở rộng tuyến chính từ 4 lên 6 làn xe, với bề rộng nền đường tối thiểu 32,25m, mặt đường 30,75m.

Một hạng mục quan trọng khác là hoàn thiện ống trái hầm Thần Vũ dài 1.087m, bề rộng 13,78m, nhằm đưa vào khai thác hai ống hầm tách biệt theo từng chiều xe chạy, phù hợp quy hoạch 6 làn xe.

Phần cầu cũng được đầu tư đồng bộ, gồm xây dựng bổ sung một đơn nguyên rộng 16,25m tại ba cầu: Xuân Dương 1, Xuân Dương 2 và Thần Vũ. Các cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, với tổng chiều dài hơn 4,13km.

Dự án tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống PCCC trong hầm và các hạng mục kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn hiện đại.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.070 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 18 tháng kể từ khi khởi công, dự kiến thông xe vào tháng 6/2027.

Công trình hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực khai thác đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đã được phê duyệt.