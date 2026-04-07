Theo đó, từ ngày 24/4 đến 3/5, trên tuyến Hà Nội – TPHCM, mỗi ngày duy trì 5 đôi tàu Thống nhất; đồng thời chạy thêm các chuyến SE11, SE12 vào những ngày cao điểm.

Các tuyến khu đoạn như Hà Nội – Đà Nẵng, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Huế – Đà Nẵng, Hà Nội – Vinh vẫn hoạt động hằng ngày. Nhiều tuyến du lịch cũng được tăng chuyến như Sài Gòn – Quy Nhơn, Sài Gòn – Nha Trang, Hà Nội – Đồng Hới…

Khu vực phía Bắc duy trì mật độ cao với tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy 3 đôi tàu/ngày, Hà Nội – Hải Phòng 4 đôi tàu/ngày và bổ sung thêm chuyến dịp cao điểm. Ngành đường sắt cũng linh hoạt nối thêm toa để phục vụ hành khách.

Tuyến du lịch Đà Lạt – Trại Mát tăng chuyến chạy hàng ngày, phục vụ nhu cầu tham quan.

Ngành đường sắt tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi: Giảm 90% giá vé cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 1945; Giảm 30% giá vé cho người có công, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; Giảm 15% giá vé cho người cao tuổi từ 60 trở lên; Miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi (đi cùng người lớn).

Tính đến 8h ngày 7/4, ngành đường sắt đã bán được 44.200 vé tàu cho dịp nghỉ lễ 30/4–1/5 (giai đoạn từ 29/4 đến 3/5).

