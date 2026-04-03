Tại họp báo sáng 3/4 về Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2026, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã thông tin về nội dung: Có hay không đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nối kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 thành 9 ngày liên tiếp?

Ông Bình cho biết, phương án nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được xây dựng, lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan trước khi trình Chính phủ quyết định.

"Lịch nghỉ chính thức đã được thông báo từ tháng 10/2025. Đến nay, Bộ Nội vụ và Chính phủ không có chủ trương điều chỉnh hay bổ sung mới đối với lịch nghỉ năm 2026”, ông Bình khẳng định.

Theo đại diện Cục Việc làm, lịch nghỉ do Chính phủ công bố áp dụng với khối cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Đối với khu vực doanh nghiệp, việc bố trí thời gian nghỉ thực hiện theo Bộ luật Lao động, trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Trong trường hợp hai bên đồng thuận, doanh nghiệp có thể linh hoạt hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, như mỗi tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ. Với những đơn vị áp dụng tuần làm việc 40 giờ, mức độ linh hoạt có thể cao hơn.

Ngoài ra, người lao động nếu có nhu cầu nghỉ thêm có thể sử dụng ngày phép năm, song phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động, không phải nghỉ theo lịch chung.

Theo quy định, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4), tạo thành kỳ nghỉ 3 ngày từ 25-27/4. Ngay sau đó, kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, nếu không làm việc thứ Bảy, người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp đến hết 3/5.

Do giữa hai kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày làm việc (28-29/4), thời gian qua xuất hiện đề xuất hoán đổi để nối thành kỳ nghỉ 9 ngày liên tục từ 25/4 - 3/5.

Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, nhận định nghỉ lễ giúp tái tạo sức lao động và kích cầu du lịch, nhưng không nên kéo dài quá mức đối với nền kinh tế đang phát triển. Việc hoán đổi chỉ nên thực hiện trong trường hợp hợp lý, không nên áp dụng tràn lan.