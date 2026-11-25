Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028, sau khi hoàn thành 30 tháng lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết liên danh tư vấn Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc gồm 8 đơn vị. Trong đó, 4 nhà thầu nước ngoài gồm SYSTRA (Pháp), Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (Hàn Quốc).

4 đơn vị Việt Nam tham gia liên danh là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI South), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Giá trúng thầu của liên danh là hơn 10.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công vào cuối năm 2028. Ảnh minh họa: Vũ Điệp

Sau khi lựa chọn được liên danh tư vấn, các mốc tiến độ quan trọng trong quá trình lập báo cáo cũng đã được xác định.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, trong 30 tháng thực hiện hợp đồng, liên danh tư vấn phải hoàn thành 4 cột mốc chính.

Cụ thể, đến tháng thứ 3, liên danh tư vấn phải đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu cơ sở thiết kế. Đây là bước đầu nhằm xác định hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật làm căn cứ triển khai công tác khảo sát, tính toán và thiết kế.

Đến tháng thứ 13, liên danh tư vấn trình báo cáo giữa kỳ, trong đó đề xuất hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế và phương án công nghệ. Đây là những nội dung quan trọng, định hình các giải pháp kỹ thuật chủ yếu của dự án trước khi hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến tháng thứ 27, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được trình Hội đồng thẩm định và Bộ Xây dựng xem xét. Tháng thứ 30, hồ sơ dự án dự kiến được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Song song với quá trình lập báo cáo, từ quý 1 đến quý 3/2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo liên danh tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến.

Đặc biệt, hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ được ưu tiên bàn giao sớm để các địa phương có cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong năm 2027.

Với lộ trình trên, dự án sẽ phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028.

Được biết, sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã mời liên danh trúng thầu đến hoàn thiện hợp đồng. Lễ ký kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 30/11/2024. Dự án có chiều dài 1.541km, từ Hà Nội đến TPHCM, đi qua 15 tỉnh, thành phố. Công trình được thiết kế với tốc độ 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, phục vụ vận tải hành khách và đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Tổng mức đầu tư sơ bộ 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025-2035. Chính phủ từng đặt mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2026.