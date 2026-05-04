Theo QQ, gần 1 tháng sau khi tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của diễn viên Trì Trọng Thụy được dư luận quan tâm.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy tiều tụy trong đám tang vợ.

Trong đám tang vợ, Trì Trọng Thụy được trông thấy mặc vest đen, cài hoa trắng, biểu cảm buồn bã. Ông trông gầy hơn hẳn, má hóp lại, mắt đỏ hoe và sưng húp.

Những ngày qua, Trì Trọng Thụy đối diện loạt tin đồn ác ý, mỉa mai ông "Chờ đợi ngày này đã lâu" hay "bỗng chốc đổi đời chỉ sau 1 đêm vợ mất"...

Nhiều người quan tâm đến khối tài sản khổng lồ ước tính 6,7 tỷ USD của bà Trần Lệ Hoa sẽ được phân chia thế nào. Các luật sư đại diện cho nữ tỷ phú cũng thực hiện quyền di chúc sau vài ngày bà qua đời.

Trì Trọng Thụy từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản nghìn tỷ của vợ quá cố.

Theo Luật Dân sự Trung Quốc, với tư cách là người chồng hợp pháp, Trì Trọng Thụy có thể được nhận trước một nửa tài sản chung vợ chồng, sau đó thừa kế phần còn lại cùng với các con riêng bà. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã chủ động từ chối.

Tại lễ phân chia tài sản, Trì Trọng Thụy đã ký vào một thỏa thuận tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản thương mại, cổ phần và bất động sản mang tên Trần Lệ Hoa. Tài sản duy nhất ông chấp nhận là quyền quản lý trọn đời Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc.

"Bảo tàng này là thành quả của 2 vợ chồng tôi. Nhưng nó không nên thuộc về gia đình mà phải thuộc về đất nước và những người trân trọng văn hóa gỗ đàn hương", ông nói.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước quyết định của Trì Trọng Thụy nhưng những người thân cận cho rằng đây là nguyện vọng của ông từ khi bà Trần Lệ Hoa còn sống.

Năm 2017, khi Trần Lệ Hoa lần đầu tiên công khai thảo luận về việc phân chia tài sản, nam diễn viên đã tuyên bố: "Tôi cưới cô ấy vì con người, không phải vì tiền".

Trì Trọng Thụy dành thời gian chăm sóc Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc - tài sản tâm huyết của vợ chồng ông.

Mỗi ngày, sau khi đọc kinh và cúng cho vợ, Trì Trọng Thụy dành phần lớn thời gian tại bảo tàng, đến từng tầng của các phòng trưng bày. Trên tường chánh điện treo bức chân dung của Trần Lệ Hoa, phía dưới là những vòng hoa. Thỉnh thoảng, ông lại dừng lại trước bức chân dung vợ, tay khẽ chạm vào những bông cúc trắng.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cặp đôi đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

Trì Trọng Thụy biểu diễn trên sân khấu

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu