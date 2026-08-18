Phương Anh Đào độc thân quyến rũ

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào là một trong những nữ diễn viên được chú ý nhất của màn ảnh rộng Việt Nam. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như Nhắm mắt thấy mùa hè, Chàng vợ của em, Tro tàn rực rỡ, Mai và gần đây là Báu vật trời cho.

Phương Anh Đào tại 1 sự kiện thời trang gần đây.

Sau thành công của Mai, tên tuổi Phương Anh Đào được nhắc đến nhiều hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh hay thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư. Cô giữ cuộc sống khá kín tiếng, tập trung cho công việc và gia đình.

Phương Anh Đào từng tiết lộ đã từng tính đến chuyện cưới hỏi một lần khi còn trẻ. Tuy nhiên, đó lại là mối tình đầy sóng gió. Trong cuộc trò chuyện hồi đầu năm 2026, Phương Anh Đào cho biết chưa có ý định kết hôn trong nhiều năm tới. Gia đình không tạo áp lực chuyện lấy chồng còn nữ diễn viên muốn dành thời gian cho điện ảnh và chăm sóc bố mẹ.

Phương Anh Đào vướng tin đồn hẹn hò với Tuấn Trần sau phim "Mai" nhưng cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này.

Quan điểm này cũng phần nào lý giải cuộc sống hiện tại của Phương Anh Đào. Thay vì liên tục xuất hiện với những câu chuyện tình cảm, cô chọn cách đi chậm trong nghề, chỉ nhận những dự án phù hợp. Nữ diễn viên từng được khán giả ghép đôi với một số bạn diễn, trong đó có Tuấn Trần sau phim Mai nhưng ngoài công việc, cô hiếm khi công khai chuyện tình yêu.

Năm 2026, Phương Anh Đào trở lại màn ảnh với Báu vật trời cho, tiếp tục hợp tác cùng Tuấn Trần. Trong phim, cô vào vai một người mẹ đơn thân, có câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở. Trên màn ảnh là một người phụ nữ đi tìm mái ấm, còn ngoài đời Phương Anh Đào lại chưa xem hôn nhân là mục tiêu cần phải sớm đạt được.

Hồng Đào bước qua cuộc hôn nhân 24 năm

Hồng Đào và Quang Minh từng là một trong những cặp đôi được yêu thích của sân khấu hài hải ngoại. Hai người kết hôn và có 2 con gái. Sau 24 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2019. Thông tin được Hồng Đào xác nhận vào tháng 7 cùng năm.

Sau ly hôn, Hồng Đào sống độc thân và thăng hoa trong sự nghiệp.

Sau ly hôn, Hồng Đào không rút khỏi nghệ thuật. Ngược lại, chị tiếp tục hoạt động khá dày đặc tại Việt Nam lẫn hải ngoại và có thêm nhiều vai diễn đáng chú ý. Mai của Trấn Thành là một trong những dự án giúp tên tuổi Hồng Đào được hâm nóng trở lại, kế đến là hàng loạt bộ phim thành công như: Chị dâu, Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ. Sắp tới Hồng Đào còn tái ngộ Phương Anh Đào trong phim Ngày con còn mẹ.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào hiện duy trì cuộc sống độc thân và tập trung cho công việc, gia đình. Chị từng trải qua những giai đoạn sức khỏe không thuận lợi nhưng vẫn trở lại với sân khấu và màn ảnh. Sau đổ vỡ, nữ nghệ sĩ không thường xuyên nhắc về chuyện cũ, thay vào đó dành nhiều sự quan tâm cho hai con gái và công việc diễn xuất. Hồng Đào không áp đặt 2 con gái sống theo những tiêu chuẩn thông thường. Theo chị, các con cứ sống cuộc đời mà chúng lựa chọn. Chị sẽ không can thiệp và chỉ lắng nghe, chia sẻ cùng con.

Chị liên tục đi về giữa Mỹ và Việt Nam để góp mặt trong các dự án phim lớn.

Cuộc sống của Hồng Đào vì thế có một điểm khác biệt rõ rệt so với hai nữ diễn viên cùng tên Đào. Chị từng có một gia đình kéo dài nhiều năm nhưng hiện tại đang gây chú ý cho khán giả bởi hình ảnh người phụ nữ độc lập, thành công và luôn yêu đời.

Anh Đào hạnh phúc bên đồng nghiệp Anh Tuấn

Khác với hai đàn chị, diễn viên Anh Đào đang có cuộc sống gia đình cùng nam diễn viên Anh Tuấn. Cô sinh năm 1996, từng theo học Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, được khán giả truyền hình biết đến qua các phim Lối về miền hoa, Đấu trí, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi, Lằn ranh, Không giới hạn và phim điện ảnh Hồng Hà nữ sĩ.

Anh Đào và Anh Tuấn

Anh Đào và Anh Tuấn bén duyên sau thời gian cùng hoạt động nghệ thuật. Hai người đăng ký kết hôn vào năm 2024, sau đó tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Bắc Giang của Anh Đào. Anh Đào và chồng biết mật khẩu điện thoại của nhau nhưng không xem đó là cách kiểm soát đối phương. Hai người chủ yếu hỗ trợ nhau trong công việc, nhất là khi cùng hoạt động trong một lĩnh vực.

Cuộc hôn nhân của hai diễn viên nhận được sự chú ý. Anh Tuấn sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình phía Bắc. Việc cùng hoạt động trong môi trường phim ảnh khiến họ có nhiều điểm chung, đồng thời cũng phải đối mặt với những tình huống đặc biệt khi cùng đóng phim.

Năm 2026, Anh Đào và Anh Tuấn cùng tham gia Không giới hạn. Trước đó cặp vợ chồng từng đóng chung phim với nhau nhưng chưa bao giờ hạnh phúc, có cái kết có hậu. Trong phim Cầu vồng ở phía chân trời, Anh Tuấn vào vai người chồng cũ ngoại tình, vô trách nhiệm của Anh Đào. Cả hai có nhiều cảnh tranh cãi nảy lửa.

Anh Đào.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống và công việc, Anh Đào và Anh Tuấn còn khiến khán giả thích thú khi thường xuyên xuất hiện trong những clip vui trong cuộc sống thường ngày hút view.

Phương Anh Đào trong phim "Mai":

Ảnh: FBNV