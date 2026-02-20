"Tết này, Phương Anh Đào làm gì?", phóng viên hỏi. Nữ diễn nói muốn gặp khán giả ở các tour quảng bá phim điện ảnh Báu vật trời cho.

Phương Anh Đào nghĩ đổi lại việc vắng mặt ở nhà suốt mùa Tết, ba mẹ sẽ thấy cô trên màn ảnh rộng.

"Tôi tin đó cũng là hạnh phúc của người làm cha mẹ. Chúng tôi kết nối với nhau qua một hình thức khác và ông bà sẽ không thấy con gái quá xa vắng", người đẹp sinh năm 1992 nói.

Sau khi dành trọn Tết Nguyên đán cho công việc, cô sẽ về quê ăn cơm ba mẹ nấu và đi chơi Tết bù cùng gia đình.

Diễn viên Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong phim "Báu vật trời cho". Ảnh: NSX

Từ cô gái quê nghèo đến sao hạng A

Phương Anh Đào sinh ra ở Cà Mau, sau này mới chuyển đến Gành Hào, Bạc Liêu.

Nhà cô xa, đến trung tâm thành phố Bạc Liêu phải đi thêm 70-80km. Đó là ngôi nhà nhỏ ở một làng chài ven biển, vừa đến thị trấn đã nghe mùi tôm, cá, muối biển... quện vào nhau.

Hồi nhỏ, do gia cảnh khó khăn, Phương Anh Đào sống với ngoại còn em trai sống cùng cha mẹ. Đến khi ngoại mất, cô - khi ấy khoảng 8-9 tuổi - mới được về nhà.

Tốt nghiệp lớp 12, cô từng nộp rồi lại rút hồ sơ thi vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TPHCM vì người xung quanh đều nói "không thiết thực, tốn kém".

Khi ấy, cha mẹ định cho nữ diễn viên học nghề như hớt tóc, làm móng... để kiếm công việc. Nhiều người ở địa phương vẫn có suy nghĩ này nhưng cha mẹ chỉ gợi ý, không ép buộc mà cho con lựa chọn con đường.

Thời mới lên TPHCM, Phương Anh Đào không nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Cô theo học ngành quản trị kinh doanh được 1 năm thì bỏ ngang, tự cho mình cơ hội bằng cách thi vào Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TPHCM một lần nữa. Và việc thi đậu mở ra cánh cửa mới.

Phương Anh Đào ngoài đời. Ảnh: Mi Lê

Nghe lời cô giáo dặn, suốt mấy năm học, Phương Anh Đào không nhận đóng phim nào, chỉ đóng quảng cáo, MV hoặc chụp mẫu dưới hình thức bán thời gian.

"Ở quê, tôi học đến lớp 12 mới được mẹ cho 10 nghìn đồng/ngày. Nếu muốn có tiền uống nước với bạn bè, tôi phải bán xôi, bánh kiếm thêm. Tôi quen với điều đó từ nhỏ rồi", nữ diễn viên kể.

Cô kiếm được 500 nghìn đồng đầu tiên, rồi dần lên 1 triệu, 1 triệu rưỡi... Đến một ngày, số tiền ấy là 10-15 triệu đồng, cũng là lúc cô biết mình đã đi đúng hướng.

Phương Anh Đào phụ giúp gia đình từ lúc kiếm được 1-2 triệu đồng đến khi chạm ngưỡng tỷ đồng/phim - mức cát-sê chung của ngôi sao hạng A.

Cô chưa bao giờ nhận là trụ cột kinh tế của gia đình khi cha mẹ và em trai vẫn làm việc, có thu nhập riêng. Là con gái lớn và có điều kiện kinh tế tốt hơn, cô chia sẻ với gia đình mọi việc lớn nhỏ, thỉnh thoảng phụ giúp họ hàng một chút.

Phương Anh Đào chia sẻ kế hoạch đón Tết

"Tôi không áp lực hay thấy phải gánh vác gì cả. Tôi có cuộc sống ổn định chia sẻ với người xung quanh thôi", người đẹp nói.

Dù có con gái nổi tiếng, cha mẹ Phương Anh Đào vẫn bán xôi mỗi ngày. Nữ diễn viên vui khi ba mẹ vẫn say mê lao động, không để mình nhàn rỗi.

Hóa giải hiểu lầm

Phương Anh Đào thú nhận từng có khúc mắc với gia đình. Với một đứa trẻ, việc sống với ngoại đến 8-9 tuổi mới được về nhà là khoảng trống lớn.

Cộng thêm tính cách "như con trai", hơi cứng đầu lại khó mở lòng, cô thu mình lại, hầu như không chia sẻ điều gì dù nhỏ nhất. Càng ít chia sẻ, cô càng mất kết nối với gia đình, khoảng cách cứ thế xa dần.

Phương Anh Đào từng nghĩ cha mẹ không thương con gái nhưng khi lớn lên, cô mới hiểu họ chỉ quá yên tâm về mình. Một phần vì cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt gia đình.

Sau này, cô mới biết mẹ hy sinh nhiều thế nào để bảo vệ gia đình. Bà một mình làm việc kiếm tiền vừa nuôi con, vừa chăm chồng bệnh nặng. Và sự lạnh lùng của con gái khiến bà buồn nhiều.

Phương Anh Đào ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FBNV

Khi mọi hiểu lầm được hóa giải, Phương Anh Đào dặn mình sống thật tốt để bù đắp cho cha mẹ.

Những câu "Con nhớ ba mẹ" đầu tiên rất ngượng miệng nhưng khi có thể nói ra, cô thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm đi nhiều.

Đến nay, người đẹp vẫn tâm niệm sống tử tế, dễ thương để cha mẹ tự hào.

Với em trai cũng vậy, mất nhiều năm, cả hai mới tìm lại sự kết nối. Tình huống giữa hai người giống hệt phim Bằng chứng vô hình cô từng đóng. Năm 2022, hai chị em Phương Anh Đào lần đầu đi ăn sinh nhật riêng.

Việc Phương Anh Đào và em trai làm lành cũng khiến cha mẹ vui, thêm yên tâm về các con.

"Tất cả với tôi nay đã là chuyện cũ rồi. Mà 'chuyện cũ mình bỏ qua", cô cười nói với phóng viên.

Nhìn lại quá khứ khó khăn, Phương Anh Đào luôn thấy biết ơn. Nhờ xuất phát điểm đó, cô có động lực lớn để vươn lên trong cuộc sống.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần có nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: Tư liệu

Quan trọng không kém, những gì từng trải qua cho cô chất liệu, cảm xúc quý giá làm nghề. "Nếu cuộc đời đủ đầy từ bé, chắc tôi chỉ diễn được vai tiểu thư nhà giàu", 9X cho hay.

Đến nay, Phương Anh Đào vẫn không ngừng biết ơn và thấy nhẹ nhàng hơn khi gặp những điều không như ý trong cuộc sống.

Trước câu hỏi về việc lập gia đình, nữ diễn viên kêu lên: "Trời ơi, lâu lắm rồi tôi chưa bị hối lập gia đình! Hồi xưa, mẹ tôi nói câu này nhiều nhất nhưng đã lâu không hối nữa".

Với Phương Anh Đào, chuyện yêu đương, kết hôn là duyên số nhưng có thể sẽ xảy ra trong tương lai xa.

"Ít nhất 2-3 năm tới tôi chưa nghĩ đến vấn đề này đâu. Hiện tại, tôi đang dành phần lớn năng lượng cho gia đình và công việc. Tôi cũng rất yêu chính mình. Thời gian tôi dành cho những thứ quan trọng hình như còn chưa đủ đó!", cô chia sẻ.

Mi Lê