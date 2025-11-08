Những ngày gần đây, công trình thi công đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A nhộn nhịp khi máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.

Đoạn dự án này có chiều dài khoảng 1,3km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim - Định Công mở rộng). Hiện nay, khu vực này đang được triển khai hoàn thiện các hạng mục mặt đường, hệ thống điện và cống ngầm.

Thời gian này, các ca kíp chia nhau làm việc để đảm bảo tiến độ công việc.

Khối lượng toàn tuyến hiện đạt khoảng 70%. Nhà thầu công trình huy động tối đa máy móc, nhân sự tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, cam kết đảm bảo an toàn, chất lượng, với mục tiêu đưa công trình về đích trong quý 1/2026.

Anh N.T.Đ. (người dân sinh sống cạnh khu vực thi công đường Vành đai 2,5) chia sẻ: "Dự án bị chậm nhiều năm, nhưng nay được khởi động lại và triển khai rất nhanh, nên người dân như tôi cảm thấy yên tâm hơn. Chúng tôi hy vọng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giúp giao thông trong thành phố thuận lợi hơn".

Theo anh N.T.Đ., trong quá trình thi công, người dân sống gần khu vực công trình khó tránh khỏi tình trạng bụi bẩn và vật liệu xây dựng vương vãi.

Tại cầu L3 qua sông Lừ thuộc dự án Vành đai 2,5, công trình này đã thi công 20 cọc khoan nhồi.

Các tuyến đường Trịnh Đình Cửu và Hà Kế Tấn được dựng rào chắn và tổ chức phân làn giao thông nhằm phục vụ thi công cầu L3 bắc qua sông Lừ (lý trình Km1+394).

Các hạng mục kỹ thuật như đường thoát nước, đường điện, đường viễn thông đang được khẩn trương thi công. Bên cạnh đó, các khu vực hố ngầm được chăng biển cảnh báo người dân cẩn thận nguy hiểm.

Dự án xây dựng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau khi hoàn thành, hầm chui này sẽ kết nối với tuyến đường của dự án.

Tiến độ thi công dự án đang được đẩy nhanh nhằm hoàn thiện trục giao thông liên kết khu vực trung tâm Hà Nội.

Vị trí thi công đường Vành đai 2,5 từ hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng tới Đầm Hồng. Ảnh: Google maps.