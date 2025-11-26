Ngày 25/11, ghi nhận tại khu vực thôn Hòa Thọ (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đoạn hướng từ quốc lộ 14B về đường Hoàng Văn Thái, nhiều mảng đất đá từ sườn đồi phía trên bị sạt lở, tràn xuống mặt đường.

Tại hiện trường, một số vị trí kè bằng rọ đá bị bật khỏi vị trí ban đầu; bùn đất loang rộng, phủ kín mặt đường. Trên đỉnh đồi cũng xuất hiện nhiều vệt xói và rãnh trượt mới.

Bùn đất tràn xuống mặt đường.

Do nguy cơ sạt lở tiếp diễn, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt rào chắn cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Các phương tiện được hướng dẫn chuyển sang làn còn lại để đảm bảo an toàn.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở xuất hiện từ sau những trận mưa lớn, gần đây có dấu hiệu lan rộng. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống đường rất cao.

Một số vị trí kè bằng rọ đá bị bật khỏi vị trí ban đầu.

Lực lượng chức năng căng dây, đặt rào chắn cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xin phê duyệt chủ trương xử lý phần đất đá sạt lở tại vị trí nêu trên, với khối lượng khoảng 27.000m3.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ mở rộng thêm 5-7m diện tích phía sau rọ đá để giảm áp lực sạt lở, đồng thời sửa chữa hệ thống kè rọ đá đã bị bật khỏi vị trí ban đầu. Công tác xử lý dự kiến được triển khai trong tuần này.

Về lâu dài, vị này cho biết cần có giải pháp can thiệp trực tiếp vào phần đồi phía sau để xử lý tận gốc nguy cơ sạt lở.