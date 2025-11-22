Chiều nay (22/11), ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết mặt đường đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, với nhiều vị trí mới, trong đó có những đoạn dài hơn 100 m.

Vị trí bị đứt gãy nằm tại km36, thôn Bố Lang, xã Nam Khánh, cách hiện trường sạt lở trước đó khoảng 8 km. Tuyến đèo hiện đang được phong tỏa để khắc phục sự cố, chỉ cho xe phục vụ thi công và cứu hộ đi qua, nên không có thương vong về người.

Mặt đường đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở. Ảnh: X.N

Sau khi phát hiện sự việc, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, do mưa lớn trên đèo, các phương tiện chưa thể tiếp cận hiện trường.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, tối 16/11, một ô tô khách chở 32 người chạy qua đèo Khánh Lê trong lúc sạt lở xảy ra, bị đá đè khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Theo thống kê, trên đèo hiện còn 3 điểm sạt lở trước đó chưa được xử lý. Sau những ngày mưa lớn liên tục, tuyến đèo xuất hiện thêm 7 điểm sạt lở mới, trong đó có đoạn nứt toác gần một nửa mặt đường.