Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 2/4, tại khu vực trạm thu phí trên đường Võ Chí Công, phường Cát Lái, TPHCM.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: BT

Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở 3 cuộn thép (mỗi cuộn nặng khoảng 8 tấn), lưu thông theo hướng từ nút giao Mỹ Thủy về đường Nguyễn Văn Linh.

Khi vừa đến khu vực trạm thu phí, tài xế đạp phanh gấp khiến xích chằng buộc các cuộn thép bị đứt phăng. Hai cuộn thép lăn về phía trước, đè bẹp một phần cabin và làm gãy nhiều trụ thép bảo vệ của trạm thu phí.

"Sau tiếng động lớn kèm bụi mù mịt, tôi nhìn thấy cabin xe hư hỏng nặng. Rất may mắn là tài xế không bị thương", một người chứng kiến kể lại sự việc.

Cuộn thép nặng hàng tấn đè vào cabin. Ảnh: BT

Sự cố xảy ra tại tuyến huyết mạch nối cảng Cát Lái và cụm cảng phía nam khiến giao thông qua đây nhanh chóng rơi vào tình trạng ùn tắc. Dòng ô tô xếp hàng dài khoảng 2km từ hiện trường đến tận nút giao Mỹ Thủy.

Sự cố giao thông gây kẹt xe trên đường Võ Chí Công theo hướng đi cầu Phú Mỹ. Ảnh: BT

Lực lượng CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết, phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường được xử lý, giao thông qua khu vực ổn định trở lại.



iải tỏa hiện trường, sớm đưa giao thông trở lại bình thường.