Ngày 1/4, Sở Xây dựng TPHCM thông báo khẩn về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc.

Theo đó, từ ngày 4/4, đơn vị sẽ đóng dải phân cách giữa trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn).

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của ga ngầm S10 (ga Phạm Văn Bạch), thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), do Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Đường Trường Chinh, đoạn kết nối với tuyến đường Cộng Hoà. Ảnh: TK

Sở Xây dựng TPHCM đưa ra lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Hướng từ đường Phạm Văn Bạch rẽ trái đi đường Cộng Hòa:

Lộ trình 1: Phạm Văn Bạch → rẽ phải vào Trường Chinh → quay đầu tại điểm quay đầu mới cách giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh khoảng 200m (đối diện siêu thị Coopmart Thắng Lợi, số 2 Trường Chinh) → di chuyển về đường Cộng Hòa.

Lộ trình 2: Phạm Văn Bạch → rẽ phải vào Trường Chinh → quay đầu tại giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh → đi về đường Cộng Hòa.

Hướng từ đường Trường Chinh rẽ trái vào Phạm Văn Bạch:

Lộ trình 1: Trường Chinh → quay đầu tại điểm quay đầu mới cách giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh khoảng 200m → Trường Chinh → Trần Thái Tông → Phạm Văn Bạch.

Lộ trình 2: Trường Chinh → quay đầu tại giao lộ Trường Chinh – Cộng Hòa → Trường Chinh → Phạm Văn Bạch.

Khu vực đường Trường Chinh vốn là “điểm nóng” về lưu lượng phương tiện tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Việc đóng dải phân cách có thể gây xáo trộn giao thông trong những ngày đầu.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực công trường cần tuân thủ hệ thống biển báo, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết để tránh xung đột giao thông.

Sơ đồ tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR