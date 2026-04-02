Ngày 2/4, Công an phường Cầu Kiệu đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM mở rộng điều tra vụ việc liên quan clip tấn công tình dục giữa đêm lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, một người đàn ông đã dùng vũ lực dồn ép cô gái vào sát vách tường. Cô gái cố gắng giằng co, la hét. Sau đó, người đàn ông xô ngã cô gái ra đường và tấn công tình dục.

Người đàn ông ép cô gái vào sát tường. Ảnh: Cắt từ clip

Diễn biến vụ việc được người khác quay lại từ vị trí cao của nhà dân. Người quay sau đó đã hô hoán, khiến đối tượng đang tấn công tình dục phải dừng lại và chạy khỏi hiện trường.

Theo một nguồn tin của phóng viên, vụ việc xảy ra vào hơn 1h ngày 31/3, tại con hẻm ở đường Cô Giang, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Sau sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy xét. Công an đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân trong clip là N.T.M. (SN 1994, ngụ phường Cầu Kiệu; hiện sống lang thang) có dấu hiệu không bình thường. Nghi phạm là Nguyễn Thanh S. (SN 1991, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cũng có dấu hiệu không bình thường.