Chia sẻ với phóng viên, đơn vị sản xuất Viettel Media thường nhận câu hỏi: "Bao giờ Sao nhập ngũ đến Trường Sa?" trước mỗi mùa phát sóng.

Tuy nhiên, họ hiểu việc tổ chức ghi hình một chương trình truyền hình thực tế tại quần đảo Trường Sa là nhiệm vụ có nhiều yêu cầu đặc thù, từ công tác vận chuyển nhân sự, trang thiết bị đến bảo đảm an toàn và kỷ luật trong suốt hành trình.

Mất nhiều tháng chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà sản xuất chính thức hiện thực hóa việc đưa ê-kíp và dàn nghệ sĩ đến Trường Sa sau 10 năm ấp ủ.

Trung tá Lê Anh Ngọc, Phó giám đốc Viettel Media cho biết: “Trường Sa là mong muốn lớn của đội ngũ sản xuất đồng thời là thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu của ê-kíp không chỉ là ghi lại quá trình huấn luyện của các nghệ sĩ mà còn chuyển tải chân thực đời sống, công việc và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đang ngày đêm bám đảo, giữ biển".

Dàn khí tài xuất hiện hoành tráng trong "Sao nhập ngũ".

Toàn bộ quá trình ghi hình được thực hiện theo các quy định của môi trường quân đội. Mỗi thành viên phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt tối giản, chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật và những yêu cầu bảo đảm an toàn tại đảo xa.

Với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, mùa thứ 17 có sự tham gia của 8 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương.

Trưởng thành từ kỷ luật

Châu Bùi nói Sao nhập ngũ giúp cô gạt bỏ áp lực phải luôn xuất hiện trong một hình ảnh hoàn hảo. Trong môi trường tập thể, cô được sống thật hơn, thấy mình được các đồng đội đón nhận một cách chân thành.

Erik coi hành trình nhập ngũ là dịp bước ra khỏi vùng an toàn. Được gia đình bao bọc và ít phải tự làm phần lớn việc trong sinh hoạt hằng ngày, nam ca sĩ trong quân ngũ có thể tự gấp chăn màn, nấu ăn, cầm súng và vượt qua những bài huấn luyện khó. “Tôi thấy mình cũng mạnh mẽ, không yếu đuối như vẻ bề ngoài”, anh cho hay.

Từng tham gia học kỳ quân đội, hot boy Tuấn Dương vẫn choáng ngợp trước cường độ huấn luyện tại môi trường quân đội. Chính những ngày cùng ăn, ở và thực hiện nhiệm vụ giúp anh học được cách hạn chế than thở khi mọi thành viên đều đối diện với khó khăn như nhau, một lời phàn nàn trong lúc thử thách có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cả tập thể.

Văn Mai Hương, Quốc Trường trong "Sao nhập ngũ".

Quốc Trường ví hành trình trong quân ngũ như một lần được trở về với thời "tuổi trẻ vô ưu". Hằng ngày, anh gạt bỏ hết lo nghĩ về công việc kinh doanh, chỉ xoay quanh luyện tập, ăn uống, sinh hoạt cùng đồng đội. Từ những trải nghiệm thực tế, nam diễn viên hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn với sự hy sinh của các thế hệ cha anh để gìn giữ nền hòa bình hôm nay.

Đối với Minh Trang, hành trình này còn đem lại những chất liệu quý giá cho nghề diễn. Cô nhận ra dáng vẻ, ánh mắt và khí chất của một quân nhân không thể có được bằng sự bắt chước đơn thuần mà phải được hình thành từ quá trình rèn luyện, kỷ luật, lòng kiên định và tình yêu Tổ quốc.

Các nghệ sĩ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Bên cạnh các nội dung huấn luyện, những ngày sống tại Trường Sa để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong các nghệ sĩ.

Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa cho biết ê-kíp không cần dàn dựng cảm xúc trong những phân đoạn tại biển đảo. Bởi Trường Sa tự thân đã mang một sức mạnh đặc biệt. Giữa biển trời Tổ quốc, bên cột mốc chủ quyền hay trong lễ chào cờ, cảm xúc và lòng tự hào của mỗi người tham gia đều đến một cách tự nhiên.

Các nghệ sĩ phải vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt.

Thúy Ngân cho biết chuyến đi giúp cô nhận ra tình yêu Tổ quốc trong mình mạnh mẽ hơn những gì từng hình dung. “Tình yêu nước trong tôi như được mở khóa”, nữ diễn viên nói.

Văn Mai Hương xúc động khi thực hiện nghi lễ chào cờ bên cột mốc chủ quyền. Trước không gian biển trời rộng lớn, nữ ca sĩ cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và sự thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”.

Với Phan Mạnh Quỳnh, những ngày tại Trường Sa còn mở ra nguồn cảm hứng sáng tác. Nam nhạc sĩ muốn viết một ca khúc trọn vẹn về Trường Sa sau khi trở về đất liền.

Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng sẽ lên sóng từ ngày 13/8 vào lúc 20h45 thứ 5 hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 21h trên HTV7.

Mi Lê

Ảnh: NSX