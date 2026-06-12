Miền Bắc chấm dứt chuỗi ngày dịu mát, trời oi nóng

Sau vài ngày thời tiết dịu mát nhờ đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6, từ ngày 12/6, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển mạnh lên và mở rộng ảnh hưởng về phía nước ta khiến nền nhiệt tăng nhanh.

Cụ thể, nhiệt độ ngày 12/6 sẽ tăng khoảng 1-2 độ so với hôm trước. Nhiều nơi tại Bắc Bộ chạm ngưỡng 32-34 độ, có nơi trên 35 độ. Trời bắt đầu oi nóng hơn vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều.

Đáng chú ý, từ thứ Sáu đến thứ Bảy (ngày 13-14/6), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng bước vào một đợt nắng nóng diện rộng. Trong đợt này, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có thể vượt quá 37 độ C.

Một tháng qua: Thời tiết biến động dữ dội, nhiều kỷ lục bị phá vỡ

Đánh giá về diễn biến thời tiết trong một tháng qua, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nước ta đã xuất hiện nhiều hình thái thiên tai cực đoan, khó lường.

Trong đó, vào tối 3/6, áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa mưa bão đã xuất hiện với cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới này chủ yếu di chuyển theo hướng đông bắc, ra khỏi khu vực Biển Đông vào sáng ngày 5/6 và suy yếu dần.

Bên cạnh đó, ngày 8/6, một đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6 bất ngờ tràn xuống gây mưa lớn dồn dập ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khiến nhiệt độ giảm sâu từ 7-10 độ.

Nhiều khu vực trên cả nước cũng liên tục đón các đợt mưa giông. Một số trạm khí tượng quan trắc được giá trị tổng lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt các giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Đồng thời, cũng một tháng qua, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đã trải qua các đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Đặc biệt, tại Quảng Ngãi ngày 8/6 đã ghi nhận mức nhiệt 40,5 độ, bằng với giá trị cao nhất lịch sử từng được ghi nhận vào các năm 1983 và 2021.

Nắng nóng gia tăng trong một tháng tới

Dự báo về xu hướng thời tiết trong một tháng tới (từ 11/6-10/7/2026), ông Nguyễn Đức Hòa nhận định nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ, có nơi cao hơn.

Đồng thời, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn TBNN từ 10-25%; các khu vực còn lại thấp hơn từ 5-20%.

Miền Bắc và Trung Bộ có thể đón nhiều đợt nắng nóng trong một tháng tới. Ảnh: Nam Khánh

Cũng trong thời kỳ này, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với TBNN (TBNN trên Biển Đông là 1,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,5 cơn).

Đáng lưu ý, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều đợt nắng nóng hơn so với TBNN cùng thời kỳ; không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng và giông lốc nguy hiểm

Bên cạnh nắng nóng, các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng có khả năng xuất hiện tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong thời kỳ dự báo sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa, cục bộ có ngày mưa vừa đến mưa to. Tại các khu vực khác, mưa rào và giông chủ yếu xuất hiện ở diện cục bộ.

“Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ”, ông Hòa cảnh báo.

Theo ông Hòa, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn (1-3 ngày) để chủ động điều chỉnh kế hoạch, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho đời sống, sản xuất.