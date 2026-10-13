Do ảnh hưởng của El Nino cường độ mạnh, mùa mưa năm 2026 ở Nam Bộ được dự báo kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt, trong khi nắng nóng gia tăng bất thường, có nơi vượt 38 độ C trong cao điểm mùa khô.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết khu vực trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có nhiều diễn biến đáng chú ý dưới tác động của El Nino.

Mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thiếu hụt

Theo dự báo, mùa mưa tại Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày, vào nửa đầu tháng 11/2026.

Cụ thể, trong tháng 11/2026, số ngày mưa tại khu vực dao động khoảng 7-15 ngày. Sang tháng 12, con số này giảm còn 4-10 ngày; đến tháng 1/2027, mưa chỉ xuất hiện rải rác trong khoảng 2-7 ngày.

Mùa mưa ở TPHCM năm nay kết thúc sớm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%. Trong đó, Tây Ninh, TPHCM và Lâm Đồng là những khu vực có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa đáng kể.

Mưa giảm không chỉ khiến mùa mưa kết thúc sớm mà còn làm gia tăng nguy cơ thiếu nước trong mùa khô sắp tới.

Nắng nóng gia tăng, có nơi vượt 38 độ C

Cùng với xu hướng giảm mưa, nhiệt độ tại Nam Bộ được dự báo tăng trong những tháng tới. Giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tháng có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, với tác động của không khí lạnh còn hoạt động khá mạnh, nên nền nhiệt độ trên khu vực Nam Bộ khả năng sẽ chưa tăng vọt, cao nhất phổ biến từ khoảng 31-34 độ, có ngày trên 35 độ.

Từ tháng 2-4/2027, Nam Bộ bước vào cao điểm mùa khô. Mưa trái mùa sẽ gần như không xuất hiện, thay vào đó nắng sẽ gia tăng và nắng nóng bắt đầu xuất hiện.

Đáng chú ý, trong tháng 3-4/2027, khu vực có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi có thể vượt 38 độ.

Dự báo diễn biến mưa và nhiệt độ trong những tháng tới là cơ sở để người dân, cơ quan chức năng chủ động phương án ứng phó, điều tiết sản xuất và sử dụng nguồn nước phù hợp, hạn chế những tác động bất lợi trong mùa khô 2026-2027.