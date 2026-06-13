Ngày 12/6, cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Mỹ và tăng hơn 19% lên mức 160,95 USD, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên khoảng 2.100 tỷ USD. Có thời điểm, cổ phiếu giao dịch ở mức 176,52 USD.

"Đây chắc chắn là một đợt ra mắt thành công," Jay Woods, chiến lược gia thị trường trưởng tại Freedom Capital Markets, nhận định. "Nhu cầu của công chúng là có thật, đó là một tín hiệu tốt. Nhưng giờ chúng ta sẽ chờ xem liệu mức giá mở cửa đó có được giữ vững hay không, hay chỉ do đám đông nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hưng phấn thúc đẩy".

Elon Musk là người đầu tiên sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Hơn 500 triệu cổ phiếu đã được sang tay trong phiên giao dịch đầu tiên của SpaceX, làm lu mờ mọi đợt IPO khác trong năm nay.

Cổ phiếu SpaceX mở cửa ở mức 150 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 11% so với giá IPO là 135 USD.

Phiên chào sàn hôm thứ Sáu chính thức đưa Musk trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên được ghi nhận. Đợt IPO này dự kiến cũng tạo ra hàng nghìn triệu phú mới và nhiều tỷ phú mới.

Ngược lại, cổ phiếu của các công ty trong ngành vũ trụ lại lao dốc khi nhà đầu tư chuyển hướng sự chú ý sang SpaceX. Redwire và Rocket Lab lần lượt trượt dốc hơn 11% và 10% trong phiên giao dịch cùng ngày. Quỹ Procure Space ETF (UFO) cũng giảm 7%.

Các nhà giao dịch nhỏ lẻ đổ xô tham gia đợt IPO của SpaceX nhờ sự ủng hộ rộng rãi dành cho Musk sau thành công của Tesla.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư lớn đã âm thầm xây dựng khối cổ phần tại SpaceX khi đây còn là công ty tư nhân trong gần hai thập kỷ.

Màn ra mắt của SpaceX được kỳ vọng sẽ khởi động một làn sóng IPO đình đám. Anthropic và OpenAI đều đã nộp bản cáo bạch bảo mật cho các cơ quan quản lý trong những tuần gần đây.

(Theo CNBC)