Quyết định này được đưa ra chỉ ít lâu sau khi đối thủ lớn nhất của OpenAI là Anthropic công bố kế hoạch lên sàn chứng khoán, đồng thời diễn ra ngay trước thời điểm SpaceX dự kiến thực hiện màn ra mắt thị trường vào cuối tuần này.

OpenAI cũng nỗ lực chứng minh rằng họ không chỉ là công ty sở hữu ChatGPT. Ảnh: SkyNews

Nếu cả ba thương vụ được triển khai thành công, tổng giá trị các đợt phát hành có thể lên tới hàng trăm tỷ USD. Đây không chỉ là cơ hội hiếm có để các nhà đầu tư cá nhân tham gia sở hữu cổ phần trong những công ty AI được săn đón nhất thế giới, mà còn là phép thử quan trọng đối với mức độ hứng thú của thị trường dành cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.

Tuy nhiên, OpenAI cho biết họ vẫn chưa quyết định thời điểm chính thức niêm yết. Do hồ sơ IPO được nộp theo hình thức bảo mật, công ty hiện chưa công bố số lượng cổ phiếu dự định chào bán cũng như mức giá phát hành.

Cánh cửa mở vào “hộp đen tài chính” của OpenAI

Việc trở thành công ty đại chúng sẽ buộc OpenAI phải công khai nhiều thông tin tài chính hơn, tạo cơ hội để Phố Wall lần đầu tiên có cái nhìn chi tiết về tình hình doanh thu, lợi nhuận cũng như chi phí của doanh nghiệp AI quyền lực nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, OpenAI đã chi hàng chục tỷ USD để xây dựng hạ tầng AI, mua sắm chip xử lý và mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ việc huấn luyện cũng như vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Áp lực đối với công ty ngày càng gia tăng khi các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng chuyển đổi những khoản đầu tư khổng lồ đó thành lợi nhuận thực tế. Chỉ trong tuần trước, cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ đã đồng loạt lao dốc khi giới đầu tư lo ngại rằng đà tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu AI có thể đã vượt quá giá trị thực.

Theo vòng gọi vốn diễn ra vào tháng 3 năm nay, OpenAI được định giá khoảng 852 tỷ USD sau khi huy động thành công 122 tỷ USD. Dù vậy, quy mô định giá khổng lồ này cũng kéo theo áp lực chứng minh rằng công ty có thể tạo ra dòng tiền tương xứng.

Cuối năm ngoái, Giám đốc Tài chính Sarah Friar từng gây tranh cãi khi cho rằng Chính phủ Mỹ nên đóng vai trò “bảo lãnh” cho các khoản đầu tư khổng lồ của OpenAI vào chip AI và trung tâm dữ liệu. Sau đó, bà đã phải làm rõ và rút lại một phần phát biểu của mình.

ChatGPT không còn là cỗ máy kiếm tiền duy nhất

Trong suốt năm qua, OpenAI đã tích cực mở rộng các nguồn doanh thu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ChatGPT.

Công ty đã giới thiệu gói dịch vụ giá rẻ chỉ 8 USD mỗi tháng nhằm tiếp cận nhiều người dùng hơn, đồng thời bắt đầu triển khai quảng cáo trên nền tảng. Theo các báo cáo nội bộ được tiết lộ trước đó, OpenAI kỳ vọng gói thuê bao giá thấp sẽ giúp số lượng người đăng ký tăng lên khoảng 122 triệu trong năm nay.

Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp dự báo quảng cáo sẽ trở thành nguồn doanh thu lớn nhất vào năm 2030, phản ánh chiến lược chuyển đổi từ mô hình dịch vụ AI đơn thuần sang một hệ sinh thái số quy mô lớn tương tự các “gã khổng lồ” công nghệ hiện nay.

Song song với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, OpenAI cũng nỗ lực chứng minh rằng họ không chỉ là công ty sở hữu ChatGPT.

Trong vòng một năm qua, doanh nghiệp đã tung ra trình duyệt web tích hợp AI, công bố kế hoạch phát triển các thiết bị phần cứng dành cho người tiêu dùng, giới thiệu tác nhân AI có khả năng lập trình và quản lý ứng dụng trên máy tính cá nhân. Ngoài ra, OpenAI còn phát triển nhiều giải pháp AI chuyên biệt dành cho chính phủ, y tế, tài chính và các lĩnh vực doanh nghiệp.

Những thách thức vẫn còn ở phía trước

Con đường tiến tới IPO của OpenAI không hoàn toàn bằng phẳng.

Mới đây, công ty đã giành được một chiến thắng quan trọng tại tòa án khi vụ kiện của Elon Musk nhằm vào OpenAI bị bác bỏ do hết thời hiệu khởi kiện. Nếu Musk giành chiến thắng, vụ kiện có thể dẫn tới những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo công ty ngay trước thời điểm IPO. Tuy nhiên, phía luật sư của Musk cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo.

Ngoài các rủi ro pháp lý, OpenAI còn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Anthropic và Google. Cuộc chiến giữa các công ty AI hiện không chỉ xoay quanh người dùng cá nhân mà còn tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, nhóm sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho các công cụ AI tiên tiến.

Bên cạnh đó, OpenAI cũng đang đối diện với nhiều vụ kiện cáo buộc ChatGPT có liên quan gián tiếp đến các vụ nổ súng và tự tử, đồng thời phải xử lý làn sóng phản ứng từ một bộ phận người tiêu dùng lo ngại về tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo.

Lịch sử gần đây của công ty cũng cho thấy không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Năm 2023, OpenAI từng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi CEO Sam Altman bất ngờ bị hội đồng quản trị sa thải trước khi nhanh chóng được phục chức chỉ vài ngày sau đó.

(Theo CNN, CNBC, The Guardian)