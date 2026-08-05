SpaceX đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ khi lên kế hoạch thực hiện chuyến bay thử nghiệm Starship thứ 14 ngay trong tháng 8.

Theo CEO Elon Musk, nếu nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý, đây sẽ là sứ mệnh đánh dấu hàng loạt lần đầu tiên của siêu tên lửa lớn nhất thế giới, bao gồm việc đưa tải trọng thương mại vào quỹ đạo hoạt động và thử nghiệm thu hồi tầng trên bằng tháp phóng.

Tầng trên của tàu Starship hạ cánh nhẹ nhàng xuống Ấn Độ Dương vào ngày 24/7/2026, khép lại chuyến bay thử nghiệm thứ 13 (Flight 13) của phương tiện này. Ảnh: SpaceX

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên kể từ khi SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Elon Musk cho biết mọi tín hiệu đều rất tích cực sau chuyến bay thử nghiệm Starship Flight 13 hồi cuối tháng 7.

Chính vì vậy, SpaceX đặt mục tiêu tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược tái sử dụng hoàn toàn hệ thống Starship.

"Chúng tôi đánh giá mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi. Vì vậy, nếu được cơ quan quản lý cấp phép, chúng tôi sẽ thử nghiệm bắt tầng Ship bằng tháp phóng trong chuyến bay tiếp theo, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này", Musk chia sẻ.

Lần đầu tiên Starship thử nghiệm thu hồi tầng trên bằng tháp phóng

Ship là tầng trên cao 52 mét của hệ thống Starship, kết hợp với tầng đẩy Super Heavy tạo thành tên lửa có chiều cao gần 123 mét. Không giống các tên lửa truyền thống, cả hai tầng đều được SpaceX thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng, qua đó giảm mạnh chi phí đưa hàng hóa cũng như con người lên không gian.

Trong chuyến bay Flight 13 diễn ra ngày 24/7, tầng Ship đã hoàn thành hành trình bay dưới quỹ đạo trước khi hạ cánh mềm xuống Ấn Độ Dương ngoài khơi Tây Australia.

Theo SpaceX, đây là chuyến bay thành công nhất từ trước đến nay đối với tầng trên.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng bảo vệ của lớp lá chắn nhiệt. Sau khi quay trở lại bầu khí quyển với tốc độ cực lớn, lớp bảo vệ vẫn duy trì tình trạng gần như nguyên vẹn.

Không chỉ vậy, toàn bộ phương tiện vẫn giữ được cấu trúc hoàn chỉnh sau khi tiếp nước.

Những kết quả này giúp SpaceX tự tin hơn trong việc thực hiện mục tiêu khó khăn tiếp theo: sử dụng cánh tay cơ khí khổng lồ trên tháp phóng để "bắt" trực tiếp tầng Ship khi nó quay trở lại Trái Đất.

"Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng vấn đề về lá chắn nhiệt gần như đã được giải quyết", Musk nhận định.

Hai tháp phóng tại căn cứ Starbase ở bang Texas được trang bị hệ thống cánh tay cơ khí khổng lồ, thường được gọi là "đũa gắp". Ban đầu, chúng được thiết kế để nâng và lắp ráp tầng Super Heavy cùng tầng Ship lên bệ phóng.

Tuy nhiên, chức năng quan trọng hơn chính là thu hồi trực tiếp các tầng tên lửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thành công, SpaceX sẽ không cần sử dụng chân đáp hay tàu thu hồi ngoài biển, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị cho lần phóng tiếp theo.

Đến nay, SpaceX đã ba lần bắt thành công tầng đẩy Super Heavy bằng hệ thống này. Tuy nhiên, tầng Ship vẫn chưa từng được thử nghiệm theo phương thức tương tự.

Vì thế, Flight 14 có thể trở thành cột mốc mang tính lịch sử nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch.

Lần đầu đưa vệ tinh Starlink V3 vào quỹ đạo hoạt động

Không chỉ tập trung vào công nghệ tái sử dụng, Flight 14 còn mang theo một nhiệm vụ thương mại quan trọng.

Theo Elon Musk, Starship sẽ đưa lên không gian lô vệ tinh Starlink V3 mới nhất. Đây là thế hệ vệ tinh lớn hơn, mạnh hơn và có hiệu suất truyền dữ liệu vượt trội so với các vệ tinh Starlink hiện nay.

Trong chuyến bay Flight 13, Starship đã mang theo 20 vệ tinh Starlink V3 nhưng chỉ triển khai ở quỹ đạo dưới quỹ đạo ổn định, khiến chúng không thể hoạt động lâu dài.

Ở Flight 14, mục tiêu là đưa toàn bộ số vệ tinh này vào quỹ đạo vận hành chính thức.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Starship thực hiện đầy đủ nhiệm vụ phóng vệ tinh thương mại đúng nghĩa, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang khai thác thực tế.

Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh lần này cũng đặc biệt thu hút sự chú ý bởi đây là báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi SpaceX chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo báo cáo quý 2, doanh thu của SpaceX đạt 7,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6, tăng 92% so với mức 4,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

(Theo Space)