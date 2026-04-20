Hôm 19/4, Giải Bán marathon dành cho robot hình người (Humanoid Robot Games) lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). "Lightning" - robot của đội Honor đã giành chiến thắng khi hoàn thành cự ly 21,1km chỉ trong 50 phút 26 giây.

Tuy nhiên, đây không phải là phiên bản nhanh nhất. Một bản sao được điều khiển từ xa của robot này đã về đích trong 48 phút 19 giây. Dù vậy, theo luật thi đấu, giải thưởng chỉ được trao cho phiên bản có khả năng điều hướng tự động.

Với chiều cao khoảng 1,69m, robot được ghi nhận là robot hình người cấp tiêu dùng đầu tiên hoàn thành cuộc đua. Tờ The Guardian bình luận thành tích này "nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới do vận động viên Jacob Kiplimo lập tháng trước tại Lisbon".

Giải đua năm nay thu hút 100 đội đăng ký với 300 robot đến từ 26 thương hiệu, trong đó có 5 đội quốc tế đến từ Pháp, Đức, Brazil và còn lại là các đội nội địa. Quy mô này lớn gấp 5 lần so với giải đấu đầu tiên.

Các ứng viên đáng chú ý bao gồm Yuanqi Zai và Lightning của Honor, H1 của Unitree, các dòng Tiangong (1.0 Ultra, Ultra-2026, Ultra-2025) và B2 của Noetix Robotics.

Đội á quân năm 2025 - Songyan Dynamics mang đến 6 đội điều hướng tự động và 6 đội điều khiển từ xa, sử dụng robot kích thước chuẩn B3 do hãng tự phát triển.

Cao 2m, mẫu B3 sở hữu nền tảng điện áp cao 72 volt và hệ thống động cơ làm mát bằng nước. Nhiều robot khác, tiêu biểu như H1 của Unitree, có thể đạt tốc độ khoảng 10 m/s ở cự ly ngắn.

Tốc độ này đang bám đuổi gắt gao kỷ lục 10,44 m/s của Usain Bolt - một trong những vận động viên chạy nhanh nhất lịch sử nhân loại.

Tiêu chí cơ bản để tham gia giải là robot phải hoàn toàn tự động, tự đưa ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và cảm biến, hoặc được con người điều khiển từ xa. Tuy nhiên, ban tổ chức đánh giá cao tính tự động hơn là tốc độ thuần túy.

So với giải đấu đầu tiên năm 2025, hiệu suất của các robot năm nay đặc biệt ấn tượng. Năm ngoái, nhà vô địch Tiangong Ultra phải mất tới 2 giờ 40 phút để về đích.

Với thành tích dưới 50 phút của năm nay, hiệu suất đã tăng gần gấp 3 lần chỉ sau một năm. Nếu cuộc đua đầu tiên mang tính chất kiểm chứng, kết quả năm nay phản ánh rõ nét sự trưởng thành của công nghệ.

Thực tế, giải đua đầu tiên ghi nhận vô số lỗi kỹ thuật: nhiều robot không thể xuất phát, hỏng hóc, va chạm hoặc bỏ cuộc giữa chừng.

Ngược lại, các robot năm nay đều khởi đầu suôn sẻ, duy trì tốc độ ổn định và có chuyển động "tự nhiên" hơn. Trước những thách thức kỹ thuật phức tạp, kết quả này cho thấy công nghệ robot đã tiến một bước rất dài.

Việc chế tạo một robot biết chạy đòi hỏi kiểm soát thăng bằng chính xác, xử lý địa hình gồ ghề, độ bền, điều hướng và khả năng chống nhiễu trước chướng ngại vật hay tiếng ồn.

Vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí, việc làm chủ các yếu tố này sẽ thúc đẩy tính ứng dụng của robot hình người trong các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, quân sự, công nghiệp và hậu cần.

