Trong cuộc phỏng vấn trên Dwarkesh Podcast hôm 15/4, ông Jensen Huang nhận định sẽ là một kết quả tồi tệ nếu các công ty như DeepSeek chuyển đổi toàn bộ sang các hệ sinh thái phần cứng và phần mềm không phải của Mỹ.

Bình luận được đưa ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI toàn cầu ngày càng khốc liệt và các tiêu chuẩn công nghệ bắt đầu phân tách.

Vấn đề không chỉ nằm ở hiệu suất phần cứng. Ông Huang chỉ ra nếu quá trình phát triển AI chuyển sang Trung Quốc, nó sẽ dần thay đổi các tiêu chuẩn thế giới.

Khi AI trở nên phổ biến trên toàn cầu, ông cảnh báo các hệ thống do quốc gia châu Á dẫn dắt có thể chiếm ưu thế, đẩy Mỹ vào thế bất lợi về mặt chiến lược.

CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo vị thế chiến lược của Mỹ trong cuộc đua AI có thể suy yếu nếu DeepSeek bắt tay Huawei. Ảnh: Handout

Theo The Information, mô hình V4 sắp tới của DeepSeek có thể được vận hành bởi chip Ascend 950PR mới nhất của Huawei.

Trước đây, mô hình V3 của DeepSeek sử dụng 2.048 chip Nvidia H800, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và bị hạn chế vào năm 2023.

Từ khi các quy định được nới lỏng vào đầu năm nay, ông Huang cho biết Nvidia đã khôi phục việc cung cấp các dòng chip tiên tiến hơn, chẳng hạn H200, cho thị trường Trung Quốc.

Ông Huang nhấn mạnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể không bị chùn bước chỉ vì các lệnh hạn chế chip. Ông chỉ ra nguồn tài nguyên dồi dào của nước này như năng lượng và nhân tài. "Khi bạn có nguồn năng lượng dồi dào, nó sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt chip", ông chia sẻ trên podcast.

Ông cũng lưu ý gần một nửa số nhà nghiên cứu AI trên thế giới hiện đang sống tại Trung Quốc. Nguồn nhân lực khổng lồ này đã tạo ra những đổi mới trong các kiến trúc AI hiệu quả, bao gồm mô hình MoE do DeepSeek phổ biến.

CEO Nvidia nhận định những giới hạn về năng lực tính toán thường buộc các nhà khoa học phải tìm ra những thuật toán thông minh và tối ưu hơn.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cũng từng đưa ra quan điểm tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Nhân dân Nhật báo, ông thừa nhận chip Ascend của Huawei đi sau các đối thủ Mỹ một thế hệ.

Tuy nhiên, ông lập luận rằng khoảng cách về hiệu suất có thể được thu hẹp bằng cách xếp chồng và phân cụm nhiều chip lại với nhau.

Ông Huang ủng hộ quan điểm này, ngụ ý Trung Quốc có tiềm năng bù đắp điểm yếu của chip bằng số lượng lớn hơn, đặc biệt khi họ có sẵn nguồn năng lượng tương đối rẻ.

Bình luận của ông Huang được đưa ra trong bối cảnh áp lực chính trị ngày càng gia tăng tại Mỹ. Gần đây, các nhà lập pháp nước này đã bày tỏ lo ngại đối với các công ty AI Trung Quốc, cáo buộc họ thu thập công nghệ bằng cả con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Một số quan chức đã đề xuất đưa các công ty như DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Bất chấp những căng thẳng đó, ông Huang liên tục kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hợp tác trong quá trình phát triển AI. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị dường như đang dịch chuyển theo một hướng khác.

Sự mơ hồ xoay quanh DeepSeek V4 và phần cứng của nó là minh chứng cho một sự thay đổi lớn hơn trong lĩnh vực AI.

Khi cả hai quốc gia đều đang chi đậm cho cơ sở hạ tầng AI và nhân tài, cuộc cạnh tranh không còn chỉ nằm ở việc ai có chip nhanh hơn, mà là về hệ sinh thái, hiệu suất và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Nếu các công ty Trung Quốc thành công trong việc tạo ra những hệ thống AI mạnh mẽ bằng công nghệ nội địa, họ có thể thiết lập lại cán cân quyền lực trong cuộc đua AI trên quy mô thế giới.

(Theo News9Live)