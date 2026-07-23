Yang Zhilin, nhà sáng lập 34 tuổi của Moonshot AI. Ảnh: Future Publishing

Yang Zhilin, CEO 34 tuổi của Moonshot AI, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) sau khi mô hình AI Kimi K3 do công ty anh phát triển gây tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Người hâm mộ Trung Quốc gọi Yang Zhilin là "thiên tài thế hệ 9x". Tính đến 10h sáng 22/7, hashtag "Thiên tài Thanh Hoa 9x làm rung chuyển cổ phiếu Mỹ" đã leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách các chủ đề công nghệ "hot" nhất trên Weibo, thu hút 32 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ.

"Chúng ta từng chạy theo AI của Thung lũng Silicon nhưng giờ đây, một startup 9x xuất thân từ Đại học Thanh Hoa đã ra mắt mô hình mã nguồn mở tiên tiến, làm rung chuyển cả Phố Wall", một tài khoản Weibo tại Bắc Kinh chia sẻ. Một người dùng khác ở tỉnh Chiết Giang nhận xét công nghệ của Yang đã "đánh thẳng vào thế độc quyền AI của Mỹ".

Trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) - nơi Yang từng theo học, hiện nằm trong top 10 thế giới về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo theo xếp hạng QS 2026. Bên cạnh tài năng công nghệ, ngoại hình trẻ trung của vị CEO 34 tuổi cũng thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.

Sự bùng nổ của Yang trên Weibo diễn ra ngay sau khi Moonshot AI trình làng mô hình Kimi K3 vào tuần trước. Công ty khẳng định Kimi K3 có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các mô hình của OpenAI hay Anthropic ở các tác vụ lập trình, tư duy logic và xử lý tri thức.

Moonshot AI dự kiến mở mã nguồn vào ngày 27/7 để các nhà phát triển toàn cầu có thể tùy chỉnh và xây dựng ứng dụng trên nền tảng này.

Sự xuất hiện của Kimi K3 lập tức đè nặng lên tâm lý thị trường, kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Google hay Nvidia - kịch bản gợi nhớ đến đợt chấn động do DeepSeek tạo ra trước đó. Moonshot AI cho biết lượng người dùng mới tăng đột biến buộc họ phải tạm ngừng tiếp nhận đăng ký để tránh quá tải hạ tầng tính toán.

Giới công nghệ toàn cầu cũng nhanh chóng đưa ra nhận định. Guillermo Rauch, CEO nền tảng điện toán mây Vercel, đánh giá: "Đây là lần đầu tiên một mô hình mã nguồn mở vượt qua tất cả các mô hình độc quyền ở bài kiểm tra tiêu chuẩn về kỹ thuật web toàn diện".

Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk tuyên bố trên X rằng mô hình Grok tiếp theo với 2.000 tỷ tham số "có thể sẽ vượt qua Kimi". Phản hồi lại, phía Kimi đăng tải trên Weibo dòng trạng thái ngắn gọn: "Chào mừng gia nhập câu lạc bộ 2.000 tỷ+".

(Theo Insider)