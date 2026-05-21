Tôi và bạn trai quen nhau hơn 3 năm. Chúng tôi đến với nhau khi đã có công việc ổn định, tài chính vững vàng, không có nhiều áp lực về việc mua nhà, mua xe như nhiều cặp đôi khác.

Tôi làm marketing cho một công ty mỹ phẩm nước ngoài, thu nhập ổn định. Từ vài năm trước, với sự hỗ trợ của bố mẹ, tôi đã có một căn chung cư riêng, trị giá hiện tại khoảng 4 tỷ đồng. Bạn trai tôi kinh doanh bất động sản, kiếm tiền rất tốt, có thể đạt hoa hồng vài trăm triệu một tháng. Năm ngoái, anh đã "chốt sổ" thành công căn chung cư gần 7 tỷ đồng mà chỉ phải vay ngân hàng 1,5 tỷ.

Nhìn vào "sự ổn định sớm" của chúng tôi, người quen biết, bạn bè thường xuyên hỏi: "Bao giờ cưới". Tình cảm hai đứa khăng khít, mối quan hệ vui vẻ nên tôi luôn tự tin trả lời: "Sớm thôi".

Tôi vẫn nhớ rõ, anh từng nói anh quyết tâm mua căn chung cư lớn để khi cưới tôi về có chỗ sinh hoạt thoải mái, có phòng cho em bé... Nhưng rồi cũng từ đó đến nay, việc sang nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi cứ bị anh trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Ban đầu anh nói muốn sửa lại nhà cho đẹp hơn rồi cưới, sau đó lại bảo đợi công việc qua giai đoạn khó khăn. Điều lạ là ngoài chuyện cưới xin, mọi thứ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Anh vẫn chăm sóc tôi, đưa tôi đi du lịch, nói về chuyện con cái sau này. Thậm chí có thời gian anh còn chủ động đề cập chuyện sinh em bé.

Chỉ có một điều khiến tôi khó chịu: anh liên tục muốn tôi "thoải mái hơn" về chuyện có thai trước hôn nhân. Anh nói thời nay chuyện đó bình thường. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn cưới đàng hoàng, có đăng ký kết hôn rồi mới sinh con. Tôi không cổ hủ, nhưng đó là nguyên tắc riêng của tôi.

Có chung cư 7 tỷ, bạn trai vẫn trì hoãn kết hôn, cô gái chết lặng khi biết lí do.

Có hôm anh buột miệng: "Nếu có em bé trước thì cưới nhanh hơn mà". Lúc đó tôi còn nghĩ anh chỉ nóng lòng muốn xây dựng gia đình.

Cho đến một hôm, tôi phát hiện sự thật phía sau sự trì hoãn đám cưới của bạn trai. Anh đang ngủ thì điện thoại sáng màn hình liên tục vì tin nhắn. Tôi định tắt giúp thì vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn hiện lên từ tài khoản Zalo của mẹ anh: "Cứ có bầu rồi cưới. Có gì mà phải vội".

Tôi giật mình. Dòng tin nhắn khiến tôi thấy chột dạ và không thể ngăn bản thân mở ra đọc hết. Hóa ra anh và mẹ trước đó nhắn tin về việc đám cưới. Mẹ anh liên tục thúc giục nên có bầu trước vì "mẹ thấy giờ nhiều đứa cưới mấy năm không có con, chạy chữa khổ lắm, tốn kém" hay "cưới về mà không đẻ được ngay lại mang tiếng rước cau điếc vào nhà". Mẹ bạn trai tôi còn liên tục nhắc nhở: "Nhà mình mỗi con là con trai, phải nối dõi tông đường. Cái Ch. cũng hơn 30 tuổi rồi, không dễ có bầu đâu".

Tôi vừa đọc vừa run lên giận dữ, nhất là khi thay vì bênh vực tôi, anh chỉ đáp: "Con biết rồi mẹ. Con đang cố".

Tôi chết lặng, nước mắt lăn dài. Hóa ra suốt một năm qua, anh muốn tôi có thai trước… không phải vì yêu tôi mà là vì mẹ anh muốn "kiểm tra" khả năng sinh con của tôi.

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó: Những lần mẹ anh hỏi bóng gió chuyện kinh nguyệt, chuyện tôi có thích trẻ con không; Những lần anh thất vọng thấy rõ khi tôi kiên quyết dùng biện pháp an toàn.

Tôi đau lòng chẳng thể chợp mắt, ngồi thẫn thờ cả đêm trong phòng khách. Điều khiến tôi đau nhất không phải vài dòng tin nhắn của mẹ anh, mà là việc anh biết hết, đồng tình hết, rồi âm thầm tìm cách thuyết phục tôi mang thai trước hôn nhân.

Sáng hôm sau tôi hỏi thẳng, anh không chối. Anh nói mẹ anh từng chứng kiến người thân hiếm muộn, chạy chữa nhiều năm rất khổ nên ám ảnh. Anh bảo bản thân không quá nặng nề chuyện sinh con, chỉ là muốn mẹ an tâm. Anh xin lỗi tôi rất nhiều và khẳng định tôi là người anh yêu nhất.

Hiện tại tôi thật sự rất rối. 3 năm nay, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí, chưa từng từ chối tôi bất cứ điều gì, thậm chí không ngần ngại đưa tiền lương cho tôi giữ, thỏa ý mua sắm. Mẹ anh cũng vậy, thường xuyên gửi đồ ăn ngon, trái cây sạch cho tôi và gia đình.

Nếu tôi kiên quyết không có bầu trước hôn nhân thì gia đình anh có "quay lưng" với tôi hay không? Còn liệu tôi có bầu thì mọi chuyện có trở nên êm đẹp?

Độc giả T.C.

