Tại họp báo ra mắt, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ: "Tôi cảm nhận ở những nghệ sĩ của Hãy yêu jazz đi một tình yêu chân thành với nhạc Trịnh và một khát khao đối thoại bằng ngôn ngữ của riêng họ".



Hãy yêu jazz đi hướng đến việc làm mới và lan tỏa âm nhạc Trịnh Công Sơn qua phối khí mang màu sắc jazz, fusion, acoustic, kết hợp chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn.

Dự án tạo sân chơi sáng tạo cho các nghệ sĩ jazz trẻ và giọng ca tài năng trong nước, quốc tế với mục tiêu kết nối thế hệ khán giả trẻ yêu nghệ thuật và đưa nhạc Trịnh ra thế giới qua cầu nối văn hóa âm nhạc.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và Quỳnh Phạm tại lễ ra mắt.

Ca sĩ Quỳnh Phạm, người được biết đến như "The Jazz Lady" của Hà Nội, cho biết: "Làm mới nhạc Trịnh đã trở thành dòng chảy âm nhạc đầy cảm hứng nhưng phần lớn mới dừng ở những thử nghiệm đơn lẻ. Hãy yêu jazz đi muốn tạo nên một hành trình dài hơi, chỉn chu và kết nối, để nhạc Trịnh đến gần hơn với thế hệ mới và bước ra thế giới".

Dự án được triển khai trong 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2026) - tìm kiếm giọng ca trẻ, tổ chức mini show, hòa nhạc trực tuyến, ra mắt các album làm mới theo tinh thần đối thoại giữa jazz và Trịnh. Các Trạm yêu jazz sẽ được xây dựng tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, nơi các nghệ sĩ trẻ được hướng dẫn, truyền cảm hứng và biểu diễn trực tiếp.

Giai đoạn 2 (2027) - mở rộng hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, phát hành nhạc số, tổ chức 4 hòa nhạc quy mô lớn tại 4 thành phố lớn của Việt Nam và biểu diễn ở nước ngoài.

Giai đoạn 3 (2028) - ra mắt các tác phẩm mới, tổ chức chuỗi giao lưu jazz Việt - quốc tế, phát hành album tại thị trường nước ngoài, với sự góp giọng của ca sĩ quốc tế.

Sau lễ khởi động, dự án sẽ phát hành EP gồm 5 bản song ngữ trên nền tảng nhạc số. Phiên bản Deluxe (8 ca khúc) dự kiến ra mắt vào 28/2/2026, nhân sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ở 3 định dạng Digital, CD, Vinyl.

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết quá trình chuyển soạn là thử thách lớn: "Jazz là ngẫu hứng, còn nhạc Trịnh là giản dị và thấm thía. Chúng tôi tìm cách dung hòa để vẫn giữ sự gần gũi nhưng mang màu sắc mới mẻ, từ hòa thanh, nhịp điệu đến cách xử lý của từng nghệ sĩ".

Với vai trò cố vấn ngôn ngữ, TS. Nguyễn Nhật Tuấn (Đại học Hà Nội) chia sẻ: "Dịch lời nhạc Trịnh không chỉ là chuyển ngữ mà là viết lại cảm xúc trong một ngôn ngữ khác. Tôi phải tìm nhịp cảm xúc tương đương giữa nghĩa và nhạc để giữ được linh hồn Trịnh".