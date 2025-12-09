Với việc U22 Indonesia thúc thủ trước U22 Philippines, U22 Việt Nam chỉ cần giành 1 điểm ở lượt trận cuối là chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U22 Malaysia.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn hướng tới trận Malaysia với mục tiêu chiến thắng chứ không hòa. Chắc chắn là U22 Việt Nam phải đặt quyết tâm cao nhất. Những ngày qua, tôi cùng các đồng đội thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm rất lớn”.

Tiền vệ Quốc Cường. Ảnh: S.N

Quốc Cường nói về những khó khăn trong hành trình tại SEA Games 33, nhưng anh cùng các thành viên đội đều vượt qua. “Đối với chúng tôi, khó khăn cũng chỉ là yếu tố bên ngoài. Vì càng khó khăn mà mình giành được thành công thì cái đó mới là điều đáng quý", tiền vệ U22 Việt Nam nói.

Lần đầu dự SEA Games, Quốc Cường chia sẻ cảm xúc: “Đó là điều tự hào của cá nhân tôi cũng như là với gia đình. Được lên U22 Việt Nam tham dự SEA Games là vinh dự lớn".

Ít người biết, Quốc Cường là em họ của Công Phượng. Anh cho biết mình được người anh liên tục hỗ trợ và chỉ dẫn: “Anh Phượng luôn luôn động viên cũng như là chỉ ra cho tôi những thiếu sót, lỗi lầm mà tôi cần phải cải thiện”.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

