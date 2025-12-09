Từ thế khó

Kết thúc lượt trận mở màn SEA Games 33, U22 Việt Nam dù có trọn vẹn 3 điểm nhưng lại bước vào tình thế đầy chênh vênh. Chiến thắng trước U22 Lào không mang lại nhiều sự yên tâm, từ lối chơi cho tới hiệu quả tấn công. Quan trọng hơn, hiệu số bàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn kém Malaysia – đội bóng đã có trận ra quân ấn tượng hơn.

Với việc SEA Games 33 chỉ có 9 đội chia làm 3 bảng và lấy 4 đội vào bán kết, muốn chắc suất U22 Việt Nam phải đá “sống còn” với Malaysia trong trận đấu diễn ra ngày 11/12.

U22 Việt Nam chưa cho thấy sự ấn tượng trong chiến thắng trước U22 Lào

Tuy nhiên, nhìn lại màn trình diễn trước U22 Lào, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản. U22 Việt Nam tấn công nhiều nhưng bế tắc nhiều hơn, dứt điểm nhiều nhưng hiệu quả rất thấp, và quan trọng hơn là thiếu những phương án tấn công sắc nét. Nếu tiếp tục lặp lại lối chơi đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào biên và các pha bóng cá nhân, nguy cơ mất điểm trước Malaysia hoàn toàn có thể xảy ra.

Đến nhiệm vụ nhẹ nhàng

Nhưng đúng lúc áp lực đang siết chặt, thời vận lại một lần nữa đứng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ở bảng C, U22 Philippines bất ngờ đánh bại U22 Indonesia và sớm giành vé vào bán kết với 6 điểm tuyệt đối.

Điều này vô tình mở ra cánh cửa sáng hơn cho U22 Việt Nam. Bởi đội nhì bảng C tối đa cũng chỉ có 3 điểm – ngang bằng với U22 Việt Nam ở thời điểm chưa gặp Malaysia. Điều đó đồng nghĩa: chỉ cần không thua, thậm chí thua nhẹ ở trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội để trở thành 1 trong 4 đội vào bán kết.

Nhưng cơ hội giành vé vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik bỗng rộng mở nhờ vào kết quả ở bảng C

Một nhiệm vụ từng bị xem là chông chênh, bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và một lần nữa, người hâm mộ lại phải ngỡ hàng vì vận “son” quen thuộc của ông Kim, vốn đã theo chiến lược gia người Hàn Quốc từ hành trình cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup cho tới những chiến thắng quan trọng gần đây ở cấp độ U23.

Nhưng son mãi cũng phai, nếu U22 Việt Nam muốn đi xa ở SEA Games có lẽ vẫn cần nhiều hơn sự may mắn. Lối chơi của đội cần đa dạng, tốc độ xử lý và đặc biệt, tâm lý cần vững hơn.

Bởi lẽ trận bán kết sẽ không giống vòng bảng: những đội bóng có tổ chức tốt hơn từ Thái Lan, Philippines… sẽ không cho thầy trò ông Kim nhiều cơ hội sửa chữa nếu tiếp tục thể hiện như trận ra quân với U22 Lào.

U22 Việt Nam đang hưởng lợi từ cục diện bảng đấu khác, nhưng hành trình phía trước chắc chắn không dành cho những đội bóng chỉ biết trông chờ vận may. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ cần khác hơn nếu muốn giành HCV SEA Games 33.