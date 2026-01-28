Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Mạc Thanh Nhung (SN 2008, ở tổ dân phố Bích Nhôi, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) – nhân vật trong bài viết: “Chồng liệt nửa người, con gái bệnh tim lại tai nạn, mẹ nghèo mong được giúp đỡ”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 68.738.111 đồng tới em Mạc Thanh Nhung

Biến cố dồn dập trong mấy năm qua đã đẩy gia đình chị Trần Thị Hải Hà (SN 1987) vào cảnh nợ nần chồng chất. Sau nhiều lần tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Mạc Thanh Trì (chồng chị Hà) bị chấn thương sọ não, liệt tay trái, chân không thể tự đi lại, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Tháng 9/2024, con gái chị là Mạc Thanh Nhung bỗng xuất hiện triệu chứng đau ngực. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Tim cho thấy Nhung mắc bệnh tim, phải phẫu thuật thay van hai lá và sửa van ba lá.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng chi phí lên tới hơn 300 triệu đồng, chưa kể chi phí điều trị ở các bệnh viện khác khoảng gần 100 triệu đồng, tổng cộng gần 500 triệu đồng. Gia đình đã phải bán nhà để lo cho anh Trì, giờ lại lâm cảnh kiệt quệ, phải vay mượn khắp nơi để cứu con.

Cảm thương trước hoàn cảnh của Nhung, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em. Số tiền 68.738.111 đồng đã được trao tới gia đình để Nhung có thêm điều kiện chữa bệnh.

Chị Trần Thị Hải Hà cho biết, sau ca phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức, hiện Nhung đã được xuất viện về nhà.

“Nhờ có mọi người giúp đỡ và các sĩ bác sĩ tận tình chăm sóc, con gái tôi mới nhanh bình phục, được như ngày hôm nay. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Hà xúc động nói.