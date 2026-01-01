MS 2026.001

Ngồi bên giường bệnh, nhìn con gái với cánh tay bó bột cùng căn bệnh tim vẫn chưa thể yên ổn, chị Trần Thị Hải Hà (SN 1987, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) không kìm được nước mắt. Biến cố dồn dập trong mấy năm qua đã đẩy gia đình chị vào cảnh nợ nần chồng chất.

Gia đình liên tiếp gặp tai ương, mẹ kiệt quệ không lo nổi chi phí cho con chữa bệnh

Chồng chị là anh Mạc Thanh Trì (SN 1976) hiện nằm liệt tại căn nhà chật hẹp thuê tạm ở tổ dân phố Bích Nhôi, phường Nhị Chiểu. Sau nhiều lần tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Trì bị chấn thương sọ não, liệt tay trái, chân không thể tự đi lại, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Trước kia, anh Trì làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng thuê với thu nhập 8–10 triệu đồng/tháng, còn chị Hà là công nhân may, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng vẫn đủ nuôi hai con ăn học.

Thế nhưng, từ đầu năm 2023 đến nay, cuộc sống gia đình chị Hà bị đảo lộn tất cả. Trên đường đi làm, xe chở hàng của anh Trì bị lật, khiến anh bị đa chấn thương, gãy cả hai chân và tay trái. Để có tiền đền bù hàng hóa, sửa xe và điều trị cho chồng, chị Hà buộc phải bán căn nhà duy nhất với giá 900 triệu đồng để đền tiền hàng, trả viện phí và sửa xe.

Mất nhà, mất kế sinh nhai, cả gia đình chị Hà dắt díu nhau đi thuê trọ. Nhưng dường như số phận vẫn chưa buông tha. Sau đó, anh Trì tiếp tục bị thêm 2 vụ tai nạn nữa. Lần gần nhất là vào tháng 5/2025, anh bị tai nạn chấn thương sọ não và dập nát tay trái. Từ đó, người đàn ông trụ cột của gia đình trở thành người tàn phế.

Gia cảnh khó khăn, Nhung đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Tháng 9/2024, con gái chị là Mạc Thanh Nhung (SN 2008) bỗng xuất hiện triệu chứng đau ngực. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Tim cho thấy Nhung mắc bệnh tim, phải phẫu thuật thay van hai lá và sửa van ba lá.

Ca phẫu thuật thành công, nhưng chi phí lên tới hơn 300 triệu đồng, chưa kể chi phí điều trị ở các bệnh viện khác khoảng gần 100 triệu đồng, tổng cộng gần 500 triệu đồng. Gia đình đã phải bán nhà để lo cho anh Trì, giờ lại lâm cảnh kiệt quệ, phải vay mượn khắp nơi để cứu con.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của Nhung chưa hồi phục nên việc học phải bảo lưu một năm. Đến tháng 12/2025, khi vừa quay lại trường, trên đường đi học về, Nhung bất ngờ choáng váng, ngã xuống đường.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bác sĩ cho biết Nhung bị gãy xương tay phải, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Chi phí điều trị cho đợt tai nạn này của con gái lên tới 70 triệu đồng. Cộng với các khoản nợ cũ, gia đình chị Hà đang gánh khoản vay hơn 500 triệu đồng.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Mạc Thanh Nhung (18 tuổi) được xác định bị gãy xương mỏm trên lồi cầu tay phải, buộc phải phẫu thuật kết hợp xương lồi cầu cánh tay, chi phí khoảng 30–40 triệu đồng.

Hết chồng đến con liên tục gặp nạn, chị Hà trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình còn có thể gắng gượng. Một mình chị vừa đi làm kiếm sống, vừa chăm sóc người chồng liệt nửa người và con gái bệnh tật triền miên. Con trai lớn, Mạc Thanh Duy (SN 2004), đang học cao đẳng, chưa có thu nhập nên chưa thể phụ giúp gia đình.

Chị Hà nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày trước chồng tôi bị tai nạn, vợ chồng phải vay mượn khắp nơi, tài sản trong nhà cũng bán hết. Nhờ anh em, bạn bè và mọi người giúp đỡ nên còn vượt qua được. Nhưng giờ đến lượt con gái gặp nạn, chúng tôi thật sự không biết bấu víu vào đâu nữa”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hà

Hiện tại, phía trước chị Hà vẫn là những khoản viện phí, chi phí thuốc men chưa biết xoay xở ra sao. Dù đã gõ cửa nhiều nơi để vay tiền cứu con, nhưng đến nay chị vẫn chưa nhận được lời hồi âm nào. Vì vậy, gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Bạn đọc giúp đỡ em Mạc Thanh Nhung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.001 (em Mạc Thanh Nhung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Trần Thị Hải Hà (mẹ của em Mạc Thanh Nhung): Số nhà 52, tổ dân phố Bích Nhôi, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0382642088.