Nguyễn Minh Châu (16 tuổi, ở thôn Lũng Piát, xã Thổ Bình, Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh bị tai nạn giao thông khóc nức nở: Tại sao lại cắt chân con?”.

Sau khi được lắp chân giả, hằng ngày, Châu vẫn tích cực tập luyện.

Vào giữa tháng 1/2025, trên đường đi học, Minh Châu bất ngờ va chạm với một xe tải chở cát và bị xe này cán qua hai chân, khiến em bị thương nặng.

Do chấn thương nặng ở vùng chân, em buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải và 1/3 giữa đùi trái. Ngoài ra, do chấn thương vùng bụng khiến đại tràng bị tổn thương nghiêm trọng, Minh Châu phải đặt hậu môn nhân tạo.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, nhiều mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ, mang đến cho em động lực chữa bệnh, tìm lại sự sống.

Trước đó, gia đình em Châu đã nhận được 224.820.460 đồng từ tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ Báo VietNamNet để giúp đỡ em. Sau đó, gia đình đã trích 70.000.000 đồng chia sẻ cho 5 hoàn cảnh khó khăn khác. Đồng thời, gia đình cũng xin ngừng nhận hỗ trợ để nhường sự quan tâm cho những trường hợp cần giúp đỡ hơn.

Chị La Thị Mụi (mẹ em Châu) cho biết, sau khi được lắp chân giả, Châu rất vui và hằng ngày vẫn tích cực tập đi lại.

“Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức, hội nhóm từ thiện cùng chính quyền địa phương đã chung tay giúp đỡ con gái tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ân tình này, chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Mụi xúc động nói.