MS 2025.227

Gần một tháng nay, trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Sơn, xã Hùng Thái, tỉnh Bắc Ninh không có bóng dáng của người mẹ khiến 3 đứa con nhỏ hoang mang, lo lắng. Chúng vừa phải tự chăm sóc nhau, lại vừa phải trông chừng người bố ngây ngô như đứa trẻ, xóm làng ai ai cũng xót xa bởi gia cảnh quá éo le.

Tai họa liên tiếp ập đến với hai vợ chồng khiến gia đình chị Loan lâm vào cảnh khốn đốn.

Biến cố ập đến với gia đình bất hạnh ấy vào tối 8/8 vừa qua. Trên đường đưa con nhỏ từ nhà ngoại về, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1987) không may bị một thanh niên say rượu điều khiển xe máy tông trúng ngay trước cửa nhà. Vụ tai nạn khiến chị Loan bị chấn thương nghiêm trọng.

Điều đáng nói, vụ tai nạn không chỉ cướp đi sức khỏe của chị Loan mà còn đẩy cả gia đình vốn đã chật vật rơi vào khủng hoảng.

Ngay trong đêm, chị được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Các bác sĩ phải khẩn cấp mở hộp sọ để hút máu tụ trong não. Sau ba ngày nằm tại phòng hồi sức tích cực, chị Loan được chuyển về khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.

Chồng không tỉnh táo, các con còn nhỏ nên chị Loan đang được mẹ chồng lên viện chăm sóc.

Đến nay, chị Loan đã hồi tỉnh nhưng vẫn chưa thể đi lại. Chị thường xuyên đau đầu, bác sĩ cho biết vẫn cần theo dõi lâu dài.

Khó khăn càng chồng chất bởi ở nhà, chồng chị Loan – anh Đoàn Văn Quang (SN 1985) – bị thần kinh không ổn định do di chứng sau tai nạn lao động cách đây vài năm. Cả ba con nhỏ cũng không có người chăm sóc.

Anh Quang từng là lao động chính trong gia đình. Năm 2019, khi đi xây dựng, anh gặp tai nạn lao động, bị chấn thương sọ não. Từ đó, anh gần như mất ý thức, tâm thần bất ổn, không còn khả năng lao động.

Từ ngày ấy, chị Loan một mình gồng gánh cả gia đình. Với đồng lương công nhân ít ỏi, chị chắt chiu mới đủ chèo chống. Ai ngờ giờ chính chị lại gặp tai nạn, đẩy gia đình vào cảnh kiệt quệ.

Từ lúc chị nhập viện đến nay, chi phí điều trị đã lên tới hơn 50 triệu đồng – một con số quá lớn với gia đình nghèo. Chưa kể, bác sĩ cho biết chị còn phải điều trị lâu dài, phục hồi chức năng và theo dõi sát sao.

Thương con gái và các cháu, ông Nguyễn Văn Sự (SN 1961, bố đẻ của chị Loan) đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để đóng viện phí, mua thuốc. Còn mẹ chồng chị, bà Trần Thị Phụ (SN 1966), ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc con dâu.

“Bất hạnh liên tiếp đổ dồn lên gia đình con tôi. Sau tai nạn, tinh thần con trai tôi trở nên bất ổn, lúc nào cũng phải có người ở nhà trông nom. Giờ con dâu nằm viện, ông bà già yếu vẫn phải thay nhau chăm sóc. Còn ba đứa cháu nhỏ, mỗi lần gọi điện chỉ biết hỏi bao giờ mẹ cháu được về”, bà Phụ nghẹn ngào chia sẻ.

Năm 2019, sau vụ tai nạn lao động bị chấn thương sọ não khiến anh Đoàn Văn Quang (ngoài cùng bên phải) bị di chứng nghiệm trọng, tinh thần không tỉnh táo và minh mẫn.

Theo Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân Nguyễn Thị Loan nhập viện trong tình trạng tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu đại não và vỡ xương trán phải. Bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.