Vừa qua, chị Nguyễn Thị Triết đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet ở TPHCM để nhận số tiền 237.620.958 đồng của bạn đọc giúp đỡ con trai chị, em Trần Minh Lộc (SN 2008), nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo chết lặng nghe con nói: “Mẹ ơi về đi, còn tiền đâu mà ở lại bệnh viện””.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay chị Nguyễn Thị Triết số tiền 237.620.958 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ Trần Minh Lộc mắc bệnh ung thư xương.

Cậu bé Trần Minh Lộc mắc ung thư xương. Căn bệnh quái ác đã cướp đi chân bên trái của Lộc và tiếp tục đe dọa tính mạng khi tế bào ung thư di căn lên phổi.

Từ ngày phát hiện bệnh, Lộc phải bỏ dở việc học. Ngày nào, em cũng phải gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn.

Từ khi Lộc mắc bệnh, chị Triết phải bỏ công việc ở quê để lên bệnh viện chăm sóc con. Tiền dành dụm bao nhiêu năm đi làm thuê làm mướn, vợ chồng chị dốc hết cho con chữa bệnh. Nhưng chỉ trong vòng vài tháng, số tiền dành dụm được đã cạn sạch, thậm chí vay mượn thêm hàng trăm triệu đồng vẫn không đủ.

Biết tình cảnh cha mẹ nghèo khó, có những lúc, Lộc thủ thỉ với mẹ: “Mẹ ơi thôi mình về đi mẹ, còn tiền đâu mà ở lại bệnh viện”. Nghe con trai nói trong tuyệt vọng như chấp nhận số phận khiến chị Triết chết lặng.

Thương cảm trước hoàn cảnh của Minh Lộc, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em số tiền 237.620.958 đồng để Lộc tiếp tục có cơ hội chữa trị. Ngoài ra, thông qua số tài khoản cá nhân, bạn đọc còn giúp đỡ trực tiếp Lộc thêm hơn 60 triệu đồng.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, chị Triết chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ con trai và gia đình tôi lúc khó khăn. Nhờ có các nhà hảo tâm mà mẹ con tôi có cơ hội ở lại bệnh viện, tiếp tục chạy chữa cho con đến cùng”.