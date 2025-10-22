MS 2025.285

Trong căn nhà nhỏ ở xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Đức Thành (SN 1972) không khỏi lo lắng cho tính mạng của con trai ông là anh Đỗ Đức Đạt (SN 1998). Anh Đạt mắc bệnh tim và ngày bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Nhắc đến con, ông Thành không cầm được nước mắt. Cuộc đời của anh Đạt là chuỗi ngày chịu đựng bệnh tật và thiệt thòi. Sinh ra đã khác biệt, lớn lên lại mang trong mình bệnh thiểu năng trí tuệ. Thế nhưng, dù vất vả đến đâu, người cha ấy vẫn chưa bao giờ ngừng yêu thương và hy vọng, chỉ mong con trai được sống một cuộc đời bình thường, dù biết điều đó thật xa vời.

Khi anh Đạt 12 tuổi, căn bệnh tim bắt đầu biểu hiện rõ: những cơn tím tái, ngất lịm khiến ông Thành hoảng sợ. Bác sĩ chẩn đoán bị hẹp động mạch chủ, cần điều trị thường xuyên. Nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, hai cha con chỉ có thể cầm cự bằng thuốc uống hàng tháng.

Từ đó, ông Thành đi khắp nơi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, phụ hồ, bốc vác… chỉ mong có tiền mua thuốc cho con. Nợ nần chồng chất, kinh tế kiệt quệ khiến gia đình lục đục, vợ chồng ông cuối cùng ly hôn vào năm 2013. Anh Đạt theo cha, còn người em út theo mẹ. Hai cha con sống cùng ông nội, người bác và cô ruột đều mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng bế tắc.

Cuối năm 2024, bệnh tình của anh Đạt trở nặng, bác sĩ thông báo cần phẫu thuật gấp với chi phí lên tới 80 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo như ông. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và những tấm lòng hảo tâm, ông Thành đã gom góp đủ để con được phẫu thuật.

Bệnh nhân Đỗ Đức Đạt đang cần 60 triệu đồng để mổ tim

Nhưng chưa đầy một năm sau, hiện bệnh tim của anh Đạt lại tái phát nặng. Các bác sĩ cho biết anh cần thêm một ca phẫu thuật nữa, chi phí dự kiến khoảng 60 triệu đồng, lại là số tiền vượt quá khả năng của người cha nghèo đang kiệt quệ.

Giọng ông Thành nghẹn lại: “Bao năm qua, tôi chỉ sống để trả nợ và lo cho con. Giờ chẳng còn gì nữa, nhà không thể bán vì còn ông nội và hai người thân bị tâm thần. Tôi chỉ mong có đủ tiền cho con mổ để con được sống…”.

Ca phẫu thuật đã được lên lịch, nhưng gia đình ông không thể xoay xở nổi để đóng viện phí. Những ngày này, ông Thành vẫn chạy ngược, chạy xuôi với hy vọng có phép màu đến với con trai mình, nhưng dường như đã hết cửa.

Thông tin từ Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Đỗ Đức Đạt (27 tuổi) có tiền sử thiểu năng trí tuệ và tim bẩm sinh. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán hẹp ống nối xoang Valsava, cần phẫu thuật sớm. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, không còn lo nổi chi phí phẫu thuật”.

Ngoài Đạt, ông Thành còn phải nuôi anh trai và chị gái mắc bệnh tâm thần

Giữa lúc khó khăn cùng cực, ông Thành chỉ còn biết gửi gắm niềm tin vào những tấm lòng nhân ái. Nếu mỗi người chung tay góp một phần nhỏ, biết đâu ta có thể cứu lấy mạng sống của chàng trai bất hạnh ấy để anh Đạt có cơ hội sống tiếp, để người cha khắc khổ ấy được nhìn thấy con mình mỉm cười thêm một lần nữa.

Mọi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé, đều là điều kỳ diệu đối với gia đình ông Đỗ Đức Thành và anh Đỗ Đức Đạt.