Đây là món quà của bạn đọc Báo VietNamNet gửi tới chàng trai Vàng Việt Hùng (17 tuổi, trú tại bản Hát Nam, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu) - nhân vật trong bài viết: "Tai nạn khiến chàng trai 17 tuổi nằm bất động suốt 4 tháng, gia đình kiệt quệ".

Trao số tiền 35.122.104 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet tới gia đình em Vàng Việt Hùng

Học hết lớp 9, Hùng rời bản làng khăn gói xuống Hải Dương làm thuê. Đi làm chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn.

Do chấn thương nặng nên Hùng phải trải qua ca phẫu thuật và đợt điều trị kéo dài tại nhiều bệnh viện.

Gần 5 tháng triền miên nằm viện khiến kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt. Chia sẻ với hoàn cảnh của Hùng, nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ số tiền 35.122.104 đồng. Ngoài ra, gia đình em Hà Phong ở Hải Phòng cũng chia sẻ với Hùng số tiền 28.177.472 đồng.

Theo chị Lò Thị Quynh (mẹ Hùng), hiện tại, Hùng đã được xuất viện về nhà nhưng vẫn nằm bất động. Hằng tháng em vẫn phải xuống viện thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

"Các bác sĩ nói con bị chấn thương nặng quá nên quá trình hồi phục còn dài và khó khăn. Trong lúc gia đình tôi lâm nguy thì được mọi người giúp đỡ. Ân tình này chúng tôi không bao giờ quên được", chị Quynh xúc động nói.