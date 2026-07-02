Nghĩa cử đẹp của cậu học trò Hà Phong, con trai của chị Hà Thị Yến Phương, nhân vật trong bài viết: "'Cháu chỉ có mỗi mẹ thôi, xin các cô chú cứu mẹ cháu với...'", khiến nhiều người xúc động.

Trước đó, vào tối 11/6, trên đường đến công ty làm ca đêm, chị Hà Thị Yến Phương bị tai nạn nguy kịch.

Sau khi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của chị Phương, đông đảo bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, tại Bệnh viện Việt Đức, mặc dù các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã nỗ lực cứu chữa nhưng chị đã không qua khỏi.

Ngay sau khi mẹ mất, em Hà Phong (con trai chị Phương) đã chủ động liên hệ với Báo VietNamNet, bày tỏ nguyện vọng xin ngưng tiếp nhận hỗ trợ để nhường sự sẻ chia tới các hoàn cảnh khó khăn khác.

Ngày 30/6, tại Bệnh viện Việt Đức, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 319.094.832 đồng của bạn đọc gửi đến gia đình chị Phương.

Thay mặt mẹ, em Hà Phong gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm, phòng Công tác xã hội cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình trong những ngày khó khăn nhất.

Em Hà Phong trao số tiền 50 triệu đồng giúp em Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, ở xã Cổ Đô, TP Hà Nội) mắc bệnh xơ gan bẩm sinh có cơ hội ghép gan

Tại đây, gia đình em Hà Phong quyết định dùng toàn bộ số tiền 319.094.832 đồng để tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, các hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động thiện nguyện của Báo VietNamNet.

Cụ thể, gia đình dành 50 triệu đồng ủng hộ nguồn hỗ trợ chung của Chương trình Từ thiện - Xã hội Báo VietNamNet nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo và những hoạt động cộng đồng do Báo tổ chức.

50 triệu đồng được gửi tới chương trình "Tri ân tháng Bảy", góp phần thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, Hà Phong cũng trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ em Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, ở Đội 4, xã Cổ Đô, TP Hà Nội), mắc bệnh xơ gan bẩm sinh, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, giúp Khoa có thêm cơ hội được ghép gan.

Số tiền còn lại 169.094.832 đồng Hà Phong chuyển tới 6 hoàn cảnh khó khăn đang được Báo VietNamNet kêu gọi bạn đọc giúp đỡ như sau:

"Ủng hộ lại toàn bộ số tiền bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ cũng là tâm nguyện của em và cả gia đình. Trong khi mẹ con em gặp khó khăn, hoạn nạn thì được mọi người quan tâm, giúp đỡ, em vô cùng biết ơn.

Nhưng giờ mẹ không còn nữa, em đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân. Em nghĩ nếu còn sống, mẹ sẽ rất vui với quyết định này, bởi mẹ luôn dạy em phải biết yêu thương, sẻ chia với những người gặp khó khăn", Hà Phong nghẹn ngào nói.

Chị Bùi Hoa, cán bộ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), chia sẻ, nhiều năm qua Báo VietNamNet luôn là cầu nối tin cậy, kịp thời kết nối bạn đọc giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

"Nhiều người bệnh đã có thêm cơ hội được cứu sống nhờ sự chung tay của cộng đồng. Có những trường hợp không may mắn vượt qua bệnh tật, nhưng những nghĩa cử như của gia đình em Hà Phong đã tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, để sự sẻ chia không dừng lại mà được trao gửi đến những người đang cần giúp đỡ hơn", chị Hoa xúc động nói.