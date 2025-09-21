Ở tập 1 của Anh trai say hi mùa 2, 30 nam nghệ sĩ lần lượt xuất hiện, giới thiệu thành tích cá nhân.

Huấn luyện viên Rap Việt - BigDaddy xuất hiện với xe cub và quầy nước nhân trần. B Ray mang súp bào ngư tặng Trấn Thành.

Chồng của "em xinh" 52Hz - RIO vừa chơi rubik vừa hát. Thái Ngân hát ca khúc chủ đề chương trình mùa 1 - The stars, giả giọng nhiều ca sĩ. Sơn.K biểu diễn xiếc với trứng. Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan lần lượt mang đậu xanh, nem chua tặng các "anh trai". RynLee được Trấn Thành động viên khi trải lòng về căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật.

Các 'anh trai' lần lượt xuất hiện.

Các giọng ca tham gia 3 thử thách, sau đó chia thành 2 liên quân để làm mới bài hát chủ đề, cùng 6 đội nhỏ để thi đấu nhóm. Liên quân 1: BigDaddy (liên quân trưởng), RIO, Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan, Jaysonlei, Lohan, Robber, OgeNus, Phúc Du, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee, Thái Ngân, B Ray, Hải Nam. Liên quân 2: Karik (liên quân trưởng), Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Sơn.K, Mason Nguyễn, buitruonglinh, CONGB, TEZ, Nhâm Phương Nam, Jey B, GILL, Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, Otis.

Trước khi trình diễn, 2 liên quân bước vào thử thách battle rap non-beat (rap tự do không nhạc nền). B Ray gây cười khi cho rằng Ngô Kiến Huy chỉ có 1 hit trong sự nghiệp, bị nam ca sĩ đáp trả rằng "1 hit của anh bằng 10 hit của em". Phúc Du nhắc đến Pháo - Em xinh say hi để "khịa" TEZ vì bộ đôi rapper từng có khoảng thời gian yêu nhau.

Ngô Kiến Huy bị B Ray "khịa":

Thử thách rap tự do không nhạc nền.

Vũ Cát Tường gây ấn tượng với khả năng leo trèo tại phần thử thách.

Khác với mùa 1, liên quân chiến thắng sẽ giành 20 điểm, 2 bên liên tục "đấu đá" nhau. Cuối cùng, liên quân 1 giành chiến thắng.

Liên quân 1 trình diễn Chill guys ngon zai mang màu sắc vui tươi, lồng ghép cụm từ hài hước “hẹ hẹ hẹ” trên mạng xã hội.

Liên quân 2 mang tới Độc nhất vô nhị với phong cách sôi động, quyến rũ. Vũ Cát Tường "lột xác" diễn sung cùng đồng đội, đảm nhận đoạn vũ đạo ở trung tâm tại kết bài.

Ca khúc 'Chill guys ngon zai'.

Ca khúc 'Độc nhất vô nhị'.

Vòng đấu đầu tiên khép lại với chiến thắng của liên quân 2. Ở các tập sau, 6 đội nhỏ sẽ bước vào phần thi đấu nhóm.

Ảnh, video: BTC