Ở tập 2 Anh trai say hi, sau phần đấu liên quân, 6 đội bước vào live stage 1, chia thành 3 cặp đấu nhóm.

Đội được đánh giá mạnh nhất với Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Karik, Negav, Jey B mang tới tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn. Bài hát nói về chàng trai không thể đến được với người mình yêu vì nỗi lo sự nghiệp, danh vọng. Ở video hậu trường, Mason Nguyễn bật mí, ca khúc lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của Karik.

Tiết mục dàn dựng 5 toa tàu trên sân khấu, ứng với 5 mùa cho 5 thành viên - 4 mùa thông thường cùng mùa cô đơn. Jey B trong toa tàu mùa đông mở màn ca khúc. Karik rưng rưng nước mắt khi rap trong toa tàu mùa thu. Negav vừa rap vừa hát trong toa tàu mùa xuân. Toa tàu của Ngô Kiến Huy đại diện cho mùa mưa. Vũ Cát Tường xuất hiện trong toa tàu đặc biệt - mùa cô đơn. Điểm đặc biệt là màn hòa giọng bất ngờ giữa Negav và Vũ Cát Tường.

Negav chia sẻ, câu rap "Bao nhiêu lời hát, nhưng chỉ viết về 1 người" trong bài hát là câu chuyện thật của bản thân, khi từng đánh mất người mình yêu lúc sự nghiệp chưa vững vàng. Ngô Kiến Huy xúc động khi tham gia chương trình, gặp các đồng đội ở giai đoạn mình trưởng thành nhất.

Đối đầu với đội Người như anh xứng đáng cô đơn là đội Thiêu thân (KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, B Ray, Thái Ngân, Ryn Lee). Đây là tiết mục đầu tiên trong "Vũ trụ say hi" dựng cảnh lên sân khấu chính với bức tường rào gai cỡ lớn. Cuối cùng, nhóm Người như anh xứng đáng cô đơn giành chiến thắng.

Đội So good (RIO, Cody Nam Võ, Hải Nam, Jaysonlei, Lohan) được nhận xét quyến rũ nhất live stage 1, khi 5 thành viên hát, nhảy trong những chiếc lồng kính ướt, qua đó chiến thắng đội Chạm (GILL, Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, Otis, Nhâm Phương Nam).

Có mặt ở sân khấu để cổ vũ Đỗ Nam Sơn, Tăng Duy Tân bị chính đàn em "đẩy thuyền" với Bích Phương, cho rằng anh không tham gia Anh trai say hi 2025 vì bận chuẩn bị cho đám cưới.

Đội Người yêu chưa sinh ra (OgeNus, BigDaddy, Dillan Hoàng Phan, Phúc Du, Robber) gây chú ý với tiết mục đáng yêu, tươi sáng, khác hoàn toàn với hình tượng gai góc của hầu hết các thành viên là rapper. Đội Hermosa (Sơn.K, TEZ, CONGB, Mason Nguyễn, Buitruonglinh) giành chiến thắng với tiết mục phong cách Latin, thiên về vũ đạo, cho thấy sự lột xác của nhiều thành viên.

Sau 3 cặp đấu, liên quân 2 chiến thắng, giúp mỗi thành viên được cộng 50 điểm vào điểm cá nhân, tạo lợi thế lớn cho các vòng sau.

