Kết thúc live stage 1, tập 3 của Anh trai say hi 2025 khởi động hành trình mới với chủ đề Chuyến tàu định mệnh.

Các “anh trai” nhận phong bì chứa điểm số, thứ hạng cá nhân. Bốn người có điểm cao nhất - lần lượt là Karik, Negav, buitruonglinh, B Ray trở thành đội trưởng tại live stage 2. Bốn đội được chia thành 2 nhóm nhỏ, thi đấu 2 lượt - đấu nhóm 4 thành viên và đấu nhóm các thành viên còn lại.

Dựa trên điểm bình chọn cá nhân, bình chọn nhóm từ khán giả, đội có tổng điểm cao nhất sau 2 lượt sẽ an toàn. Ở 3 đội còn lại, 6 “anh trai” có điểm cá nhân thấp nhất sẽ dừng chân.

Dàn "anh trai" trong tập 3.

Dàn nghệ sĩ tham gia các trò chơi để xác định thành viên, bài hát của 4 đội. Đội Negav và B Ray gộp thành liên quân 1, đội Karikvà buitruonglinh là liên quân 2.

Ở lượt đấu 1, các “anh trai” hạng 5 đến 8 - Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, CONGB, TEZ sẽ chọn một đội trưởng mình yêu thích nhất, đồng thời mỗi đội trưởng chọn 2 người muốn đưa về đội. Người không lập đội thành công, hoặc không được đội trưởng nào chọn sẽ ra “đảo hoang”. Duy nhất Ngô Kiến Huy rơi vào trường hợp này.

Kết quả, đội hình và bài hát chính thức như sau. Đội B Ray (Jaysonlei, Phúc Du, RIO, BigDaddy, Thái Ngân, OgeNus, Jey B) - Ba chìm bảy nổi và You can't get him out. Đội Negav (Vũ Cát Tường, GILL, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan) - Đa nghi và Em như là.

Đội buitruonglinh (CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, Lohan, Vương Bình, Nhâm Phương Nam, Otis) - Đến đâu hay đến đấy và Crazy. Đội Karik (Bùi Duy Ngọc, Sơn.K, Ngô Kiến Huy, HUSTLANG Robber, KHOI VU, Đỗ Nam Sơn) - Like a horse và Đã từng.

Đội đỏ và xanh trong thử thách tập 3.

4 đội tiếp tục bước vào chuỗi thử thách nhóm, nhằm giành lợi thế cho live stage 2. Sau cùng, đội B Ray có điểm số cao nhất, giành quyền thay đổi tự do thứ tự thi đấu ở vòng sau.

Sau loạt trò chơi, các “anh trai” có phần tâm sự cùng nhau. Quán quân Rap Việt Robber bật khóc, thừa nhận từng muốn dừng thi vì thấy “không thuộc về nơi này”. Cody Nam Võ nức nở vì bà ngoại mất trong lúc đang thi đấu. Otis, Hải Nam cũng tự ti, hoài nghi chính mình vì không tài năng như các đồng nghiệp.

Dàn "anh trai" dành thời gian trò chuyện, tâm sự.

Vũ Cát Tường xem Anh trai say hi như “dấu mốc tuổi trẻ” trước khi bước sang hành trình mới - đón thêm thành viên cho gia đình nhỏ. Giọng ca Từng là rơi nước mắt vì được các “anh trai” đón nhận, gắn bó như gia đình. Ngô Kiến Huy cho biết tham gia chương trình để tìm lại cảm hứng, sự sáng tạo trong âm nhạc. Trở lại Anh trai say hi, Negav xem đây là cơ hội để làm mới chính mình.

Ảnh, video: BTC