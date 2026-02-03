Sức hút của bất động sản xanh đối với nhà đầu tư

Theo một khảo sát của batdongsan.com.vn, có tới 86% số người tham gia bày tỏ sự quan tâm tới việc sở hữu một ngôi nhà được phát triển theo định hướng “xanh”, đề cao yếu tố bền vững, hài hòa với thiên nhiên và 88% sẵn sàng trả thêm tiền để sở hữu loại hình bất động sản này.

Điều đó cho thấy bất động sản gắn với yếu tố xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành nhu cầu thực chất của thị trường, đáp ứng kỳ vọng về một chốn an cư chất lượng, nâng cao sức khỏe và trải nghiệm sống, đồng thời được giới đầu tư đánh giá cao nhờ tiềm năng sinh lời, gia tăng giá trị ổn định và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, dự án Emerald Symphony được phát triển bởi DOJILAND nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư bất động sản.

Emerald Symphony - khu đô thị thấp tầng do DOJILAND phát triển tại Hải Phòng - sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội. Ảnh phối cảnh

Giữa hàng loạt các dự án đa dạng trên thị trường, Emerald Symphony nổi bật với phần lớn sản phẩm sở hữu 2 mặt tiền và vườn xanh riêng tư. Trong tổng số diện tích 26 ha của toàn dự án, mật độ xây dựng chỉ chiếm hơn 7 ha, còn lại đều dành cho phát triển hệ thống tiện ích, cảnh quan, không gian xanh…

Trong khi mức diện tích cây xanh tiêu chuẩn tại các đô thị loại 1 là 6-7 m2/người, Emerald Symphony lại thiết lập một tiêu chuẩn vượt trội. Với quy mô dân số dự kiến gần 3.000 người, mỗi cư dân tại đây được thụ hưởng gần 20 m² không gian xanh - một tỷ lệ hiếm có mà không nhiều dự án thấp tầng tại các đô thị lớn có thể đạt tới.

“Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy cả khách hàng mua để ở lẫn nhà đầu tư hiện nay đều ưu tiên các dự án có nhiều không gian xanh. Những dự án như Emerald Symphony bây giờ được coi là “hàng hiếm” trên thị trường”, anh Nguyễn Thanh Hải, chuyên gia môi giới bất động sản chia sẻ.

Không gian sống xanh - yếu tố tạo động lực gia tăng giá trị cho Emerald Symphony. Ảnh phối cảnh

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, bên cạnh việc tạo ra một không gian sống lý tưởng, các dự án chú trọng đến yếu tố xanh còn có khả năng giữ giá tốt hơn trên thị trường. Hội đồng công trình xanh thế giới cũng nhận định, giá trị tài sản của những bất động sản xanh có thể tăng 7% trong vòng 5 năm nhờ tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp và khả năng duy trì giá trị bền vững.

Trước nhu cầu sở hữu không gian sống bền vững không ngừng tăng trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế, bất động sản xanh như Emerald Symphony đang dần khẳng định vị thế như một tài sản có tiềm năng sinh lời vượt trội.

Emerald Symphony: Cộng hưởng giá trị, bứt phá tiềm năng

Giữa tâm điểm phát triển sôi động của khu trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên (Hải Phòng), Emerald Symphony hội tụ trọn vẹn những giá trị cốt lõi tạo nên sức bật khác biệt trên thị trường bất động sản. Được quy hoạch theo định hướng xanh, mật độ xây dựng thấp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, dự án không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn kiến tạo môi trường sống bền vững, nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng cư dân. Cộng hưởng lợi thế vị trí chiến lược, quỹ đất thấp tầng ngày càng khan hiếm, Emerald Symphony còn mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn, vượt trội.

Với những giá trị khác biệt, Emerald Symphony sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội, thu hút các nhà đầu tư thông thái. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, Emerald Symphony được phát triển bởi DOJILAND - thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, đơn vị đã khẳng định uy tín và năng lực qua hàng loạt dự án quy mô, chất lượng trên thị trường như Diamond Crown Hai Phong, Golden Crown Hai Phong hay Dragon 75 Complex... Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển bài bản cùng triết lý đầu tư dài hạn, DOJILAND cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình cùng giá trị khai thác bền vững.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Emerald Symphony còn được củng cố bởi cộng đồng cư dân tinh hoa sẽ hình thành nơi đây. Dự án hứa hẹn quy tụ những doanh nhân, chuyên gia cao cấp, nhà quản lý và các chủ nhân thành đạt - những người có chung gu thẩm mỹ tinh tế, lối sống văn minh và đề cao các giá trị sống bền vững. Sự hội tụ của cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp tạo nên một môi trường sống chất lượng, an ninh và giàu tính kết nối, góp phần định hình bản sắc riêng cho dự án. Nền tảng văn hóa cộng đồng này sẽ trở thành “giá trị mềm” quan trọng góp phần gia tăng sức hút, nâng tầm hình ảnh, qua đó tạo lực đẩy tăng trưởng ổn định và bền vững cho Emerald Symphony.

