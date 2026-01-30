Chia sẻ tại diễn đàn “Bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới” diễn ra sáng 30/1, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, năm 2025 kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, thu hút hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư vào du lịch, hạ tầng và phát triển đô thị, tạo “bệ phóng” cho thị trường bất động sản bứt phá...

Theo ông Nguyễn Văn Đính, khảo sát thị trường nhà ở tại Đà Nẵng cho thấy nguồn cung mới đạt hơn 13.700 sản phẩm. Trong đó, căn hộ chung cư chiếm 76%, đất nền 20% và bất động sản thấp tầng 4%.

Năm qua, toàn thị trường ghi nhận khoảng 8.200 giao dịch, tăng gấp 2 lần so với năm 2024, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 60%. Khoảng 70% lượng giao dịch đến từ nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn, trong đó một nửa là nhà đầu tư đến từ miền Bắc, tập trung chủ yếu vào phân khúc căn hộ chung cư.

TS Nguyễn Văn Đính chia sẻ tại diễn đàn

Theo TS Nguyễn Văn Đính, việc hình thành Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ, đồng thời thu hút lực lượng lao động chất lượng cao, từ đó làm gia tăng nhu cầu về nhà ở, bất động sản thương mại và khu đô thị hiện đại.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông và đô thị tiếp tục được đầu tư theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng, không chỉ cải thiện kết nối vùng mà còn gia tăng sức hấp dẫn của Đà Nẵng trong dài hạn.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chính sách tín dụng và pháp lý sẽ tiếp tục được kiểm soát nhằm hạn chế đầu cơ, do đó nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao cần thận trọng.

Nhiều dự án lớn tại Đà Nẵng được triển khai tạo động lực phát triển thị trường bất động sản.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn cho biết, UBND thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản, qua đó khơi thông nguồn lực, tăng nguồn cung và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao, phấn đấu hoàn thành khoảng 29.000 căn; đồng thời rà soát, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở và quy hoạch chung thành phố sau hợp nhất. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường kêu gọi đầu tư các khu đô thị gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng và đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo.

Dòng tiền từ Hà Nội, TPHCM tiếp tục chảy về Đà Nẵng

Theo ông Hà Nghiệm – Giám đốc Batdongsan.com.vn chi nhánh Đà Nẵng và miền Trung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã có nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2026. Sau sáp nhập, hạ tầng hiện đại của Đà Nẵng kết hợp với quỹ đất rộng của Quảng Nam (cũ) mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Qua khảo sát, chung cư và đất nền là hai phân khúc tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2025. Với đất nền, thị trường Đà Nẵng nóng lên với sự tăng trưởng lớn ở giá và lượng quan tâm tại các khu vực Hòa Vang, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu...

Với đất nền, thị trường Đà Nẵng nóng lên trong 2025 với sự tăng trưởng lớn ở giá và lượng quan tâm.

Còn lại, thị trường đất nền Quảng Nam (cũ) tập trung tăng giá chủ yếu ở khu vực giáp Đà Nẵng và ven biển như Hội An, Điện Bàn. Trong khi đó, khu vực Tam Kỳ đang ở trong trạng thái giảm giá vì có sự chuyển dịch trung tâm hành chính sau hợp nhất.

“Khi thị trường bất động sản đang sôi động như hiện nay, có thể thấy rằng khách hàng mua sản phẩm của Đà Nẵng chiếm đa số là người địa phương, sau đó đến từ các nhà đầu tư Hà Nội và TPHCM. Dòng tiền từ 2 đầu đất nước đang “đổ” về Đà Nẵng, đây là tín hiệu tích cực để các chủ đầu tư xác định chiến dịch bán hàng”, ông Nghiệm nói.

Theo ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chuyển dần từ trạng thái “nóng – lạnh” theo chu kỳ sang quỹ đạo phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.

Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi bốn yếu tố: Định hướng quy hoạch mới với tầm nhìn dài hạn; môi trường đầu tư – kinh doanh ngày càng minh bạch; các cơ chế, chính sách đặc thù như Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế; cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

“Thành công của thị trường trong giai đoạn tới không chỉ đo bằng số lượng dự án hay dòng vốn, mà quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng và giá trị mang lại cho không gian đô thị và đời sống người dân”, ông Quang nhấn mạnh.