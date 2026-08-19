Trước các thông tin về việc áp dụng phí xử lý giao dịch khi liên kết tài khoản giao thông với ví điện tử, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ePass đã chính thức đưa ra phản hồi nhằm làm rõ cơ chế tính phí.

Theo thông tin được đăng tải trên website Viettel Money, phí xử lý giao dịch sẽ chỉ áp dụng với liên kết tài khoản giao thông ePass có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng n-1. Ảnh chụp màn hình

Không qua trạm lần nào trong tháng, không bị thu phí

Đại diện ePass khẳng định thông tin người dùng phải trả phí cố định hàng tháng dù không sử dụng dịch vụ là không chính xác. Phí xử lý giao dịch chỉ áp dụng với các tài khoản có phát sinh lượt xe qua trạm BOT trong tháng trước đó (tháng n-1).

Nếu trong kỳ xác định phí phương tiện không qua trạm, chủ tài khoản sẽ không bị trừ khoản phí này.

Tính phí theo tài khoản, không nhân theo số lượng xe

Về băn khoăn mỗi phương tiện liên kết đều bị thu phí riêng, đại diện đơn vị cho biết mức phí áp dụng theo tài khoản, không tính theo số lượng xe đăng ký.

Cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều không bị giới hạn số lượng phương tiện trên một tài khoản theo cơ chế này. Do đó, các hộ gia đình hoặc đơn vị vận tải sở hữu nhiều xe có thể quản lý chung trên một tài khoản mà không bị cộng dồn chi phí theo đầu xe.

Trước thời điểm chính sách mới được thông báo và áp dụng, đại diện Viettel Money khẳng định không thu bất kỳ khoản phí quản lý tài khoản hay phí xử lý giao dịch nào đối với dịch vụ ETC. Trong khi đó, với một số loại hình liên kết với tài khoản giao thông số khác (như liên kết thẻ quốc tế VISA, Mastercard, ví điện tử Momo…) thì đã thu phí theo từng giao dịch từ lâu.

Các khoản phí khách hàng có thể từng phát sinh trước đây, nếu có, liên quan đến những dịch vụ, tiện ích bổ sung được khách hàng chủ động đăng ký sử dụng, không phải phí quản lý tài khoản hay phí xử lý giao dịch ETC.

Do đó, chính sách mới cần được hiểu là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác.

Cơ chế biểu phí giữa các phương thức thanh toán

Hiện người dùng ePass có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán với các mức phí khác nhau:

Viettel Money: 6.600 đồng/tháng/tài khoản đối với cá nhân (thu từ ngày 10 đến 20 hàng tháng) và 66.000 đồng/tháng/hợp đồng đối với doanh nghiệp (thu từ ngày 5 đến 10 hàng tháng). Phí chỉ phát sinh khi có giao dịch qua trạm ở tháng n-1.

Ví điện tử MoMo: 1% trên giá trị mỗi giao dịch qua trạm (tối thiểu 1.100 đồng/lượt).

Thẻ quốc tế (Visa/Mastercard): 2.200 đồng + 1,902% giá trị mỗi giao dịch qua trạm (tối thiểu 3.000 đồng/lượt).

Tài khoản ngân hàng (trích nợ tự động): Dao động 1.000 - 3.000 đồng/giao dịch.

Ví VETC: 6.600 đồng/tháng (cá nhân) và 66.000 đồng/tháng (doanh nghiệp).

Tùy thuộc vào tần suất lưu thông, người dùng có thể lựa chọn hình thức:

Nhóm phương tiện có tần suất lưu thông thấp: Với các phương tiện chỉ phát sinh khoảng 1-2 giao dịch qua trạm mỗi tháng, phương thức tính phí theo từng lượt có thể là một lựa chọn phù hợp, khi chi phí phát sinh tương ứng với nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhóm phương tiện lưu thông thường xuyên: Khi số lượt qua trạm tăng lên, phương thức phí cố định theo tháng mang lại lợi thế về khả năng chủ động và dự tính chi phí, do mức phí không thay đổi theo số lượng giao dịch. Một số ứng dụng như ví VETC và Viettel Money áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng, phù hợp với khách hàng có nhu cầu di chuyển thường xuyên. Khả năng liên kết và quản lý nhiều phương tiện trên cùng một tài khoản cũng giúp việc quản lý thanh toán thuận tiện hơn.

Nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hoặc có tần suất lưu thông cao: Với số lượng giao dịch lớn và thường xuyên, phương thức phí cố định giúp chi phí xử lý giao dịch ổn định và dễ dự toán theo tháng, thay vì biến động theo số lượt qua trạm. Đây cũng là yếu tố đáng cân nhắc đối với cá nhân, hộ gia đình hoặc đơn vị cần quản lý nhiều phương tiện.