Tài xế tìm cách “né” phí 6.600 đồng

Theo thông báo từ phía quản lý dịch vụ, từ ngày 1/8, khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử VETC và Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông ePass phải trả 6.600 đồng/tháng phí quản lý tài khoản. Với tổ chức/doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng. Đây là khoản phí được thu định kỳ, không phụ thuộc vào việc phương tiện có qua trạm thu phí trong tháng hay không.

Động thái này khiến nhiều chủ xe bất ngờ, nhất là những người không thường xuyên đi qua các trạm thu phí tự động không dừng (ETC).

Trên các hội nhóm người dùng ô tô, không ít người bàn nhau hủy liên kết ví, rút tiền hoặc chỉ kích hoạt phương thức thanh toán khi chuẩn bị đi qua trạm BOT nhằm hạn chế việc mất tiền hàng tháng.

Anh Lương Văn Quân (Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, mình sở hữu ô tô chủ yếu để đi làm trong nội thành, một năm chỉ sử dụng dịch vụ ETC vài lần. Do đó việc bị thu thêm phí quản lý tài khoản, dù không quá nhiều vẫn là không hợp lý.

“6.600 đồng không phải số tiền lớn, nhưng nếu cả năm không đi cao tốc hoặc chỉ sử dụng vài lần thì tôi không muốn phải trả phí cho cả những tháng không dùng. Tôi đã huỷ liên kết với tạm tắt eTag và khi nào sắp đi qua trạm BOT thì mới kích hoạt lại, hy vọng sẽ không bị trừ”, chủ xe này cho biết.

Nhiều chủ xe cho biết đã bị trừ tiền phí dịch vụ quản lý tài khoản trên Viettel Money hoặc ví VETC. Ảnh: OFFB

Còn anh Nguyễn Tiến Dũng (Đống Đa, Hà Nội) thậm chí đã thanh toán ngay các khoản tiền như nạp thẻ điện thoại, đóng tiền điện nước,... để nhanh chóng làm "cạn ví" Viettel Money đang liên kết với tài khoản ePass của mình, thay vì để sẵn một khoản lớn như trước đây. Đồng thời, anh đang tính đến việc liên kết với loại tài khoản ngân hàng khác.

Trào lưu này cũng xuất hiện khá nhiều trong các thảo luận của cộng đồng người dùng xe. Một số ý kiến cho rằng thay vì để tiền trong ví liên tục, họ có thể chuyển sang phương thức thanh toán khác hoặc chỉ duy trì nguồn tiền khi thực sự có nhu cầu.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ, khoản tiền 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức/doanh nghiệp là phí dịch vụ quản lý ví điện tử, không phải phí sử dụng đường bộ và không làm thay đổi mức tiền phải trả khi phương tiện qua trạm.

Cả VETC và ePass đều cho rằng, chủ phương tiện không đồng ý với mức phí quản lý ví điện tử có thể hủy liên kết ví hiện tại và chuyển sang phương thức thanh toán khác. Các khoản phí phát sinh sau đó (nếu có), sẽ được áp dụng theo chính sách của phương thức thanh toán mới.

Ngoài chi phí đăng ký sử dụng dịch vụ và dán thẻ eTag, chủ xe có thể phải trả thêm phí phí quản lý tài khoản ví giao thông. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hủy liên kết nguồn tiền, làm sao qua trạm?

Theo các chuyên gia, việc "đóng" hoặc hủy liên kết ví không đồng nghĩa tài khoản giao thông bị xóa. Chủ xe vẫn phải bảo đảm tài khoản giao thông được kết nối với một phương tiện thanh toán hợp lệ để có thể thanh toán khi sử dụng các tuyến đường áp dụng ETC.

Đây cũng là điểm các chủ xe cần đặc biệt lưu ý, bởi nếu hủy liên kết nguồn tiền mà không thiết lập phương thức thanh toán thay thế, việc qua trạm BOT có thể gặp trục trặc.

Câu chuyện đáng quan tâm không nằm ở số tiền 6.600 đồng/tháng mà ở cách thiết kế dịch vụ và quyền lựa chọn của người sử dụng. Với một chủ xe thường xuyên chạy cao tốc, khoản phí tương đương 79.200 đồng/năm có thể không phải vấn đề lớn.

Ngược lại, với người chỉ sử dụng cao tốc vài lần mỗi năm, khoản phí cố định hàng tháng có thể khiến họ cân nhắc việc duy trì ví điện tử.

VETC và ePass đồng loạt thông báo về chính sách thu phí xử lý giao dịch ETC với số tiền tương đương nhau. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Bình - quản trị viên Diễn đàn OFFB cho rằng, mấu chốt là VETC hay ePass đang phải cung cấp dịch vụ giao dịch qua trạm cho bên tài chính ngân hàng hoặc cho ngành giao thông để đáp ứng nhiệm vụ của Nhà nước giao cho. Như vậy nếu có thu phí thì 2 bên đó mới là chủ thể phải đóng phí đó chứ không phải người dân.

"Người sử dụng và tham gia giao thông không có nhiều lựa chọn, cũng không có nhiều hướng dẫn cho họ. Bản thân tôi nếu muốn dừng việc thu phí không rõ ràng này thì đồng nghĩa việc từ bỏ tài khoản tham gia giao thông. Mà tài khoản này theo yêu cầu của Nhà nước là bắt buộc mỗi chiếc xe phải có chứ không phải ban phát của bên cung ứng dịch vụ", ông Bình chia sẻ

"Việc thu phí bắt buộc cần có thêm cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc, giám sát, chấn chỉnh, không thể để đơn vị tư nhân tự ý thu phí vô lý", ông Bình nói.

Điều 13 Quyết định số 19/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ quy định về "chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng" nêu rõ: 1. Chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại các dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí là nguồn thu cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để hoàn vốn đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì dự án thu phí điện tử không dừng. Chi phí này được trích trực tiếp từ doanh thu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí. Trường hợp doanh thu hoàn vốn của dự án thu phí điện tử không dừng không đảm bảo tính khả thi so với phương án tài chính được duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thu phí tại trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án thu phí điện tử không dừng. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định chi phí dịch vụ thu phí điện tử không dừng khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu phí điện tử không dừng phù hợp với phương án đầu tư, xây dựng, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì tại mỗi trạm thu phí. Chi phí này được xác định chính thức theo Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà cung cấp dịch vụ thu phí và được cập nhật trong phương án tài chính của dự án đầu tư xây dựng đường bộ có thu phí.

Bạn có đánh giá gì về nội dung trên? Hãy chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận hoặc gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!