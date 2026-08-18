Từ ngày 1/8, người dùng ví điện tử giao thông VETC và ePass bắt đầu phải trả thêm một khoản phí duy trì tài khoản hàng tháng, thay vì sử dụng miễn phí như trước. Thông báo về khoản phí này được cả hai nhà cung cấp VETC (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) và ePass (Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam -VDTC) phát đi từ cuối tháng 7.

Cụ thể, với khách hàng cá nhân, cả hai ứng dụng cùng áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví (đã gồm VAT). Đối với khách hàng doanh nghiệp, mức phí cao hơn gấp 10 lần, ở mức 66.000 đồng/tháng.

Thông báo trên ứng dụng ePass. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu phí được ePass và VETC cho biết là nhằm duy trì hạ tầng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, duy trì dịch vụ thanh toán điện tử hoạt động xuyên suốt 24/7, đồng thời, đây là chi phí phục vụ việc bảo mật dữ liệu, đối soát giao dịch theo thời gian thực và kết nối liên thông với các ngân hàng.

Chủ xe bức xúc vì cảm giác bị "tận thu"

Khoản phí mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều chủ phương tiện, nhất là khi trước đây việc sử dụng và quản lý tài khoản thu phí không dừng không phát sinh khoản phí định kỳ. Dù mức thu 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân để duy trì, vận hành hệ thống không lớn, nhiều tài xế vẫn đặt câu hỏi về cơ sở của khoản phí và giá trị dịch vụ nhận lại.

Anh Nguyễn Huy Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội), chủ sở hữu một chiếc xe Ford nhìn nhận, việc chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là yêu cầu bắt buộc đối với chủ phương tiện.

Tuy nhiên, chủ xe này cho rằng người dùng cần được thông tin rõ ngay từ đầu về các loại chi phí phát sinh khi sử dụng hệ thống tài khoản này, thay vì cứ thông báo xong là thu tiền ngay.

“Việc chuyển đổi tài khoản là chủ trương và người dân phải thực hiện, khi phát sinh thêm phí quản lý tài khoản, người dùng có quyền được biết khoản phí này được thu dựa trên cơ sở nào và mang lại thêm dịch vụ gì”, anh Ngọc nêu quan điểm.

Nhiều chủ xe tá hoả khi thấy mình bị trừ 6.600 đồng mỗi tháng trên tài khoản giao thông. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Anh La Văn Thực (Long Biên, Hà Nội) có đặc thù công việc thường xuyên sử dụng ô tô trên các tuyến cao tốc nên duy trì số dư trong tài khoản giao thông đến cả triệu đồng. Anh Thực cho rằng, việc thu thêm phí là không thực tế khi số tiền trong tài khoản giao thông không phát sinh lãi nhưng chủ xe lại còn phải trả thêm phí 6.600 đồng mỗi tháng để duy trì tài khoản.

“Tiền trong tài khoản giao thông có khi để cả vài tháng nhưng không được tính lãi, trong khi các ứng dụng ngân hàng vừa miễn phí sử dụng lại được tính lãi với số tiền trong tài khoản hàng tháng. Tôi cho rằng cần giải thích rõ cơ chế này, nhất là khi có hàng triệu khách hàng sử dụng và để tiền trong ví giao thông”, anh Thực nói.

Không ít tài xế cũng đặt vấn đề ở góc độ giá trị khoản thu 6.600 đồng/tháng là không đáng gì, nhưng nếu duy trì trong nhiều năm và áp dụng trên số lượng lớn tài khoản giao thông thì tổng số tiền lại không hề nhỏ. Có thể thấy, với đa số người sử dụng ô tô, vấn đề không nằm hoàn toàn ở khoản tiền 6.600 đồng mỗi tháng mà ở cách thức thu và giá trị dịch vụ nhận lại.

Nếu đây là chi phí cần thiết để duy trì một hệ thống thanh toán giao thông điện tử ổn định, việc công khai rõ cơ sở tính phí, phạm vi dịch vụ và quyền lựa chọn của người dùng cần được công khai. Điều này sẽ giúp hạn chế tâm lý bị động hoặc “bất ngờ” của chủ xe mỗi khi tài khoản bị trừ tiền.

Cần minh bạch khoản thu

Trước thời điểm này, việc mở và sử dụng ví điện tử VETC, ePass để thu phí không dừng không phát sinh phí quản lý hàng tháng, người dùng chỉ mất chi phí dán thẻ một lần khi đăng ký khoảng 120.000 đồng.

Từ cuối năm 2025, cơ quan quản lý yêu cầu chủ phương tiện chuyển đổi từ tài khoản thu phí không dừng cũ sang mô hình "tài khoản giao thông", liên kết trực tiếp với ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng để thanh toán. Sau hơn 1 năm vận hành theo mô hình mới, cả VETC và ePass mới chính thức thu thêm khoản phí quản lý tài khoản như hiện tại.

Hiện, người dùng đã mất chi phí dán thẻ một lần khi đăng ký dịch vụ VETC hoặc ePass là 120.000 đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Bình - quản trị viên diễn đàn OFFB với hơn 1,4 triệu thành viên cho rằng, phản ứng rõ nhất của cộng đồng người dùng app trong những ngày này là sự hoang mang và khó hiểu mà không có chọn lựa nào khác ngoài 2 nhà cung cấp cùng một mức thông báo phí như nhau. Nguyên nhân là sự thiếu minh bạch của bên cung cấp dịch vụ.

"Tôi cho rằng chưa cần tìm hiểu tại sao lại thu 6.600 đồng hay 66.000 đồng, mà cần nhìn nhận và đặt câu hỏi sâu hơn nữa về cốt lõi. Một đơn vị vận hành cung cấp dịch vụ thu phí giao thông cho nhà nước có được phép tự đặt ra các khoản phí dịch vụ thu trên mỗi người lái xe hay không? Cơ quan nào giám sát? Việc thu phí dịch vụ này có qua các bước làm việc và thống nhất giữa các bên hay không? Đây là điều tôi chưa nhận thấy, chỉ thấy thông báo áp đặt con số thu phí của hai đơn vị vận hành", ông Bình chia sẻ.

Quản trị viên diễn đàn OFFB cho biết thêm, theo Nghị định 119/2024NĐ-CP, chủ xe chỉ phải đóng phí liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện, chứ không phải đóng chi phí quản lý vận hành khai thác hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Nhìn rộng ra, ông Bình cho rằng khi tài khoản giao thông ngày càng gắn với việc lưu thông trên cao tốc và các tuyến đường thu phí, việc tự ý điều chỉnh phí bắt buộc có thể tạo ra tiền lệ không tốt với nhiều loại hình, dịch vụ khác. Nhất là khi Nhà nước đang nỗ lực hiện đại hoá và minh bạch hoá các hoạt động thu chi tài chính trong lĩnh vực giao thông, rút ngắn thời gian cho các thủ tục thu phí, đẩy nhanh tốc độ để tạo ra nền kinh tế kết nối thông suốt trên toàn quốc.

"Không thể nào các trạm BOT phải minh bạch thu chi, người đi xe qua trạm phải minh bạch đóng phí mà những đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giao dịch lại tự có các khoản thu phí khiến người dân khó hiểu được. Nếu không giám sát rõ ràng, lần này sẽ có lần khác. Và theo tôi, các cơ quan nhà nước cần lên tiếng, mọi sự vô lý cần được gỡ bỏ", ông Bình nói.

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