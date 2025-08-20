Lời tòa soạn "Phi công át chủ bài" là danh hiệu dành cho phi công quân sự bắn rơi từ 5 máy bay địch trở lên, bắt đầu được sử dụng phổ biến từ cuối Thế chiến I. Sang Thế chiến II, nơi các cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cả phe Trục (Đức, Italia, Nhật) và phe Đồng minh (liên minh quốc tế do Liên Xô, Mỹ, Anh dẫn đầu) đều nắm trong tay những phi công át chủ bài xuất sắc.

Theo The Collector, Đức Quốc xã sở hữu tới 2.500 phi công át chủ bài vì thường xuyên bị số lượng máy bay của phe Đồng minh áp đảo. Tuy vậy, viên phi công khét tiếng nhất trong số này là Erich Hartmann khi bắn hạ tới 352 máy bay của đối phương, con số cao nhất trong lịch sử.

Hartmann sinh ngày 19/4/1922 ở Weissach, trong một gia đình có mẹ là nữ phi công đầu tiên của Đức và cha là một bác sĩ. Với các đồng đội trong không quân, ông ta thường được biết tới với biệt danh "Bubi" (đứa trẻ), trong khi các phi công Liên Xô lại gọi ông ta là "Der Schwarze Teufel" (Con quỷ đen).

Phi công át chủ bài Erich Hartmann của Đức Quốc xã. Ảnh: Smithsonian Magazine

Nhờ điều kiện gia đình và tài năng thiên bẩm, Hartmann nhanh chóng thành thạo các kỹ năng điều khiển máy bay chiến đấu. Tháng 10/1942, ông ta được điều động đến nhận nhiệm vụ tại phi đoàn tiêm kích JG 52, hoạt động chiến đấu tại mặt trận phía Đông.

Tuy vậy, nhiệm vụ không chiến đầu tiên của Hartmann lại không hề thành công, khi ông ta buộc phải hạ cánh khẩn cấp do hết nhiên liệu. Khoảng 12 ngày sau, Hartmann lần đầu lập công cho Đức Quốc xã khi bắn hạ một máy bay IL-2 của Liên Xô. Nhưng tới cuối năm 1942, ông ta chỉ có thêm một lần bắn hạ mục tiêu.

Dù khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng Hartmann đã nhanh chóng chứng minh được năng lực trong những năm tiếp theo và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ. Đến tháng 8/1943, số mấy bay do Hartmann bắn hạ đạt mốc 50 chiếc. Trong những năm sau đó, ông ta liên tục lập công và trở nên nổi tiếng với kỹ thuật không chiến độc đáo của mình.

Máy bay Bf 109 của Erich Hartmann. Ảnh: Wikipedia

Theo các phi công Liên Xô, Hartmann là bậc thầy phục kích khi thường xuyên sử dụng ánh nắng mặt trời để đánh úp đối thủ. "Con quỷ đen" cũng vô cùng liều lĩnh khi chỉ khai hỏa ở vị trí cách mục tiêu 20m, nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu bất chấp những nguy cơ bị mảnh vỡ văng trúng.

Vào ngày 8/5/1945, Hartmann lần thứ 352 bắn hạ máy bay của đối phương trước khi bị quân đội Mỹ bắt giữ. Ông ta sau đó được giao lại cho Hồng quân Liên Xô và phải chịu mức án 25 năm tù giam. Đến năm 1955, Hartmann được phóng thích theo một thỏa thuận giữa chính phủ Tây Đức và Liên Xô. Hartmann qua đời vào ngày 29/9/1993, ở tuổi 71.

Xuyên suốt Thế chiến II, Erich Hartmann và chiếc máy bay Bf 109 sơn màu hoa Tulip đen đặc trưng đã bắn rơi 345 máy bay Liên Xô và 7 máy bay Mỹ.