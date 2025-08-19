Lời tòa soạn "Phi công át chủ bài" là danh hiệu dành cho phi công quân sự bắn rơi từ 5 máy bay của đối phương trở lên, bắt đầu được sử dụng phổ biến từ cuối Thế chiến I. Sang Thế chiến II, nơi các cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cả phe Trục (Đức, Italia, Nhật Bản) và phe Đồng minh (liên minh quốc tế do Liên Xô, Mỹ, Anh dẫn đầu) đều nắm trong tay những phi công át chủ bài xuất sắc.

Theo Sputnik, Ivan Kozhedub là phi công lập nhiều thành tích nhất của phe Đồng minh trong Thế chiến II. Ông thậm chí còn được mệnh danh là phi công "át chủ bài trong số các át chủ bài".

Xuyên suốt quãng thời gian chinh chiến trên bầu trời, ông Kozhedub đã tham gia 120 trận không chiến, bắn hạ 64 máy bay của địch. Ông nổi tiếng với thành tích là người đầu tiên bắn rơi máy bay Me 262, tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới. Ông Kozhedub cũng là một trong 4 người từng 3 lần được phong danh hiệu "Anh hùng Liên Xô" cao quý.

Ông Kozhedub sinh ngày 8/6/1920 trong một gia đình nghèo khó tại làng Obrazhiyivka (nay thuộc Ukraine). Dù cuộc sống vất vả, nhưng ông đã tìm thấy cảm hứng từ bầu trời và đặc biệt thần tượng anh hùng hàng không Liên Xô Valery Chkalov.

Phi công Ivan Kozhedub của Liên Xô trong Thế chiến II. Ảnh: The Collector

Năm 20 tuổi, ông Kozhedub nhập ngũ và bắt đầu được đào tạo lái máy bay chiến đấu. Với thành tích xuất sắc, ông được giữ lại trường để làm giảng viên hướng dẫn cho các tân binh. Khi chiến tranh bùng nổ, ông đã nhiều lần yêu cầu được ra tiền tuyến, nhưng nguyện vọng này chỉ được chấp nhận vào tháng 11/1942.

Tới tháng 3/1943, ông Kozhedub được luân chuyển tới Trung đoàn Tiêm kích 240, một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị tiêm kích Lavochkin La-5. Trong lần xuất kích đầu tiên, ông bị 2 máy bay Bf 109 của Đức tấn công nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn.

Đến ngày 6/7/1943, ông Kozhedub lập chiến công đầu tiên của mình khi bắn hạ thành công một máy bay Ju-87 của Đức. Ông Kozhedub sau đó tiếp tục chứng minh tài năng trong các chiến dịch ở Kursk, khi bắn hạ tới 20 máy bay địch trong vòng 3 tháng.

Mẫu tiêm kích La-7 từng được Ivan Kozhedub sử dụng. Ảnh: Wikipedia

Vào ngày 19/2/1945, chiếc La-7 của ông Kozhedub có cơ hội tiếp cận một máy bay Me-262 của Đức Quốc xã và đã thành công bắn rơi nó. Me-262 là tiêm kích phản lực đầu tiên trên thế giới và cũng là mẫu máy bay hiện đại nhất của Đức trong Thế chiến II. Một câu chuyện nổi tiếng khác của Kozhedub là việc "buộc lòng" phải bắn rơi 2 tiêm kích P-51 Mustang của Mỹ vì bị nhầm là máy bay Đức.

Theo các phi công Liên Xô, phong cách chiến đấu trên bầu trời của Kozhedub là sự kết hợp của cá tính táo bạo, khả năng điều khiển chính xác và kỹ năng nhắm bắn điêu luyện.

Trong sự nghiệp của mình, Kozhedub từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau trong Không quân Liên Xô. Ông được thăng hàm Nguyên soái Không quân vào năm 1985. Ông Kozhedub qua đời vào ngày 8/8/1991 ở Moscow, hưởng thọ 71 tuổi.