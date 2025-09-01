Trên website chính thức của CLB, Bayer Leverkusen thông báo sa thải HLV Erik ten Hag, với quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Việc nhà cầm quân người Hà Lan bị mất việc chỉ sau 2 trận dẫn dắt Leverkusen tại Bundesliga không khỏi gây sốc.

Tờ Bild cho hay, quyết định sa thải Erik ten Hag được lãnh đạo CLB Bundesliga đưa ra vào Chủ nhật (31/8) và hôm nay (1/9) đưa ra thông báo chính thức.

Erik ten Hag mất việc chỉ sau 2 trận cầm quân ở Bundesliga. Ảnh: Fabrizio Romano

Trợ lý Rogier Meijer được Leverkusen giao phó hướng dẫn các buổi tập của đội, trước khi CLB tìm được thuyền trưởng mới.

Lý do Erik ten Hag mất việc chỉ sau 2 trận (thua 1, hòa 1), theo lời giám đốc thể thao, Simon Rolfes thì dù đây là “quyết định không hề dễ dàng” và “không ai muốn phải đi đến bước thế này”, nhưng Leverkusen cảm thấy kế hoạch xây dựng đội hình cho thành công mà cựu thuyền trưởng MU, triển khai là “không khả thi”. Họ tin với đội hình đang sở hữu, Leverkusen sẽ làm tốt hơn nhiều.

HLV Erik ten Hag được Leverkusen bổ nhiệm thay Xabi Alonso (chuyển đến Real Madrid), trước mùa giải 2025/26. Trước đó, Erik ten Hag bị MU sa thải vào tháng 10 năm ngoái, sau 2 năm rưỡi nắm đội với nhiều kết quả yếu kém.

Ruben Amorim căng thẳng và áp lực ngay đầu mùa giải mới với MU, trong khi những người cũ của Quỷ đỏ liên tiếp mất việc. Ảnh: ESPN UK

Nhà vô địch Bundesliga 2024, thắng ở trận ra mắt của Erik ten Hag, tại Cúp QG Đức, nhưng thua trong ngày mở màn Bundesliga 2025/26 và mới nhất bị Werder Bremen chỉ còn 10 người, chia điểm (hòa 3-3) dù dẫn lợi thế đến 3-1.

Leverkusen trải qua biến động lớn vào mùa hè, khi không chỉ mất đi thuyền trưởng Xabi Alonso mà còn chia tay một số cầu thủ chủ chốt, như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah,…

Trong khi MU trải qua những tuần đầu mùa giải mới đầy khó khăn, những người cũ của họ - không hẹn mà gặp đều sớm mất việc. Chỉ trong mấy ngày qua, lần lượt Solskjaer (bị Besiktas sa thải), sau đó đến Mourinho nhận trái đắng ở Fenerbahce và giờ là Erik ten Hag.