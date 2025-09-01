Nửa sau mùa trước khoác áo Betis theo dạng cho mượn, Antony đã lấy lại được phong độ, giúp CLB Tây Ban Nha lọt vào chung kết Conference League.

Hè này, ngôi sao Brazil muốn trở lại Betis nhưng các cuộc đàm phán kéo dài, đã có lúc lúc vào ngõ cụt.

Antony chuẩn bị rời MU gia nhập Real Betis - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, The Athletic vừa xác nhận, cuối cùng hai CLB cũng đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Antony.

MU đồng ý mức phí chỉ 25 triệu euro (22 triệu bảng Anh). Tuy nhiên, họ sẽ nhận được điều khoản hưởng 50% lợi nhuận bán lại, nếu Antony đến CLB khác trong tương lai.

Ngoài ra, MU cũng không phải đền bù tiền chênh lệch lương, bởi Betis sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho tiền đạo người Brazil.

Điều này đồng nghĩa, MU sẽ giảm được quỹ lương đáng kể, bởi thù lao của Antony tại Old Trafford lên đến 6 triệu bảng/năm.

Động thái trên cởi nút thắt thương vụ, bởi mới trước đó 2 ngày, Real Betis đăng thông báo rút lại đề nghị với MU vì không đủ tài chính.