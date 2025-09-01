MU nỗ lực mua Stiller

Theo MEN, MU muốn có tiền vệ Angelo Stiller trong những giờ cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 còn hoạt động (đóng cửa 19h địa phương 1/9; 2h ngày 2/9, theo giờ Hà Nội).

MU nỗ lực ký Angelo Stiller. Ảnh: Imago

Sau trận thắng nghẹt thở Burnley, MU tổn thất với chấn thương của Cunha, và nhất là trường hợp Mason Mount.

Chấn thương mới nhất là lời cảnh báo cho MU về thể trạng của Mount. Vì vậy, “Quỷ đỏ” muốn có Stiller để bổ sung giải pháp cho tuyến giữa.

Trở ngại với MU là Stuttgart không để Stiller ra đi dễ dàng. Trong trường hợp đàm phán thất bại, MU sẽ đưa tiền vệ 24 tuổi người Đức vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng mùa đông.

Liverpool dứt điểm Guehi

Cùng với Alexander Isak, các quan chức Liverpool đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Crystal Palace về trung vệ Marc Guehi.

Liverpool muốn nhanh chóng hoàn tất mục tiêu Guehi. Ảnh: Imago

Trong thời gian qua, Guehi bày tỏ mong muốn rời Crystal Palace sau khi giúp CLB viết những trang sử đầy tự hào. Anh sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Liverpool.

Những đề nghị mới nhất của Liverpool đều bị từ chối, khi Crystal Palace cho rằng mức phí chưa hợp lý.

Hợp đồng của Guehi hết hạn vào mùa hè 2026. Vì vậy, Liverpool tin tưởng có thể thuyết phục được Crystal Palace trong cuộc đàm phán ngày hôm nay.

Milan xong thỏa thuận Rabiot

AC Milan liên tục gây tiếng vang trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè 2025, khi đạt thỏa thuận với tiền vệ Adrien Rabiot.

Milan đưa Rabiot trở lại Serie A. Ảnh: Imago

Sau cuộc đàm phán hôm 31/8, Milan và Marseille thông qua mức giá chuyển nhượng 10 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ.

Rabiot trở lại Italia ngày hôm nay để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Kinh nghiệm Serie A của anh rất cần thiết với Milan trong quá trình tái thiết.

Cựu tiền vệ Juventus được HLV Max Allegri đánh giá cao. Tuyển thủ Pháp 30 tuổi sẽ kết hợp với Luka Modric thành bộ khung quan trọng cho Milan.