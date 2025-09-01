Thủ môn Emiliano “Dibu” Martinez đã chính thức bày tỏ mong muốn rời Aston Villa để chuyển đến MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano và các nguồn tin tại Anh cho biết, thủ thành người Argentina đã nói rõ nguyện vọng với ban lãnh đạo Aston Villa ngay sau trận đấu gần nhất.

Dibu Martinez muốn gia nhập MU ngay lập tức. Ảnh: Imago

Cũng theo chuyên gia Romano, trước đó Dibu Martinez đã đạt được thỏa thuận cá nhân với MU.

Động thái này được xem là bước tiến lớn trong kế hoạch tăng cường lực lượng của “Quỷ đỏ” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Các quan chức MU từ lâu nỗ lực tìm kiếm một thủ môn đẳng cấp thế giới, khi Andre Onana và Altay Bayindir thay nhau trình diễn thảm họa.

Dibu Martinez là người hùng Argentina vô địch World Cup 2022, cùng các kỳ Copa America 2021 và 2024, cũng như nhiều lần tỏa sáng tại Premier League.

Trong Gala Quả bóng vàng 2023 và 2024, Dibu Martinez đều giành giải thưởng Yashin – danh hiệu cho thủ môn xuất sắc nhất.

Nếu ký thành công thủ môn sinh năm 1992, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng phục hưng của MU.

Chìa khóa để mở ra thương vụ chuyển nhượng Dibu Martinez là Jadon Sancho. Aston Villa hiện cũng đang đặt vấn đề với MU về tiền đạo cánh người Anh.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Premier League khép lại vào lúc 19h hôm nay (giờ địa phương; 1h ngày 2/9 theo giờ Hà Nội).